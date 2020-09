Lucchese, Andrea Adamoli vestirà la maglia rossonera

Altri articoli in A.S. Lucchese

lunedì, 14 settembre 2020, 15:43

E’ scattata la terza e ultima settimana di preparazione per la Lucchese in quel di Castelnuovo di Garfagnana. Ufficializzata, intanto, la terza amichevole di questa preseason

sabato, 12 settembre 2020, 23:52

Il punteggio finale, per la fredda cronaca, parla di un 4-0 in favore dei padroni di casa, club candidato a recitare un ruolo da protagonista nella prossima Serie B, di fronte ad una formazione di Monaco priva, come accaduto sei giorni fa a Firenze, di alcuni elementi

venerdì, 11 settembre 2020, 16:08

A dispetto della sua giovane età, stiamo parlando infatti di un classe 1998, con l’ingaggio di Salvatore Molinaro il direttore sportivo Deoma ha consegnato a Francesco Monaco un giocatore dal rendimento affidabile per la C

giovedì, 10 settembre 2020, 08:00

domenica, 6 settembre 2020, 21:51

Termina 5-0 il test del “Franchi” tra Fiorentina e Lucchese, ma mai con in questa circostanza il risultato non ha un grande importanza

venerdì, 4 settembre 2020, 19:39

Il direttore generale dei rossoneri, Mario Santoro, commenta con soddisfazione la giornata odierna e annuncia una futura presentazione ufficiale del progetto stadio alla stamp