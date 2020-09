A.S. Lucchese



Lucchese, iniziata terza settimana di ritiro in vista dell’amichevole a Chiavari

lunedì, 14 settembre 2020, 15:43

di michele masotti

E’ scattata la terza e ultima settimana di preparazione per la Lucchese in quel di Castelnuovo di Garfagnana. Ufficializzata, intanto, la terza amichevole di questa preseason: mercoledì 16 alle ore 17.30 i rossoneri affronteranno al “Comunale” di Chiavari la Virtus Entella, compagine militante in Serie B. Potrebbe essere l’occasione buona per chiudere la trattativa che dovrebbe portare alla corte di Monaco la punta Andrea Magrassi, classe 1993 nella passata stagione in forza alla Virtus Verona ma di proprietà del club ligure. I buoni rapporti con il direttore sportivo dei biancocelesti Matteo Superbi, ex centrocampista rossonero e vice di Bruno Russo ai tempi di Castelnuovo di Garfagnana (C2 versione 2007-2008), dovrebbe facilitare questa operazione.

L’attaccante veneto, 27 gettoni di presenza e sei centri nello scorso girone B di C, sarà uno dei due rinforzi per completare il reparto offensivo della Lucchese; sul taccuino del ds Deoma restano ancora un portiere, rimane sempre in pole Biggeri e un difensore di esperienza possibilmente duttile. Vedremo se negli ultimi giorni della corrente sessione di mercato giungerà al Porta Elisa anche un centrocampista con caratteristiche fisiche diverse da quelli presenti ad oggi in rosa. Venendo alle questioni di campo, Papini resta ai box in attesa di accertamenti per avere più la situazione dell’adduttore mentre Lo Curto, che Monaco di fatto non ha mai potuto impiegare, sta continuando nel suo graduale processo di recupero. Discorso identico applicabile nei confronti di Filippo Scalzi. Nell’allenamento mattutino si è fermato, a causa di un piccolo affaticamento, Nannelli.

Francesco Monaco, in attesa, come del resto tutti, di conoscere finalmente le avversarie e il calendario di un torneo che inizierà domenica 27 settembre, ha tracciato un bilancio, a mente, del test andato in scena sabato scorso al “Castellani” di Empoli. “Considerando il livello dell’avversario, abbiamo fatto i 20 minuti iniziali di buon livello, tenendo bene il campo e costruendo delle ghiotte occasioni in ripartenza.”- afferma il trainer rossonero- “ Chiaramente abbiamo pagato anche un gap fisico contro l’Empoli; in certe circostanze, però, non dobbiamo commettere alcuni errori di lettura delle situazioni di gioco: sono aspetti che andranno migliorati. Speriamo di recuperare qualche ragazzo, visto che Papini e Scalzi sono ai box mentre Lo Curto sta proseguendo nel recupero. Sono curioso di vederlo all’opera. Spero che in settimana possa arrivare anche qualche nuovo innesto dal mercato.”

Oltre ad alcuni confermati della passata stagione, su tutti Nannelli, il tecnico rossonero ha elogiato la prova di Solcia, un classe 2001 che si muove al centro della difesa con il piglio del veterano. “Il ragazzo si sta comportando egregiamente. Oltre a provenire da un vivaio importante come quello dell’Atalanta, si vede che l’esperienza da titolare fatta in D (nel Pontisola nda) gli sia servita.” – ha concluso Francesco Monaco.