A.S. Lucchese



Lucchese inserita nel girone A: domani alle 17 uscirà il calendario

martedì, 15 settembre 2020, 19:46

di michele masotti

A dodici dalla prima giornata di campionato, la Serie C ha reso finalmente noti i tre gironi da 20 squadre per la stagione 2020-2021. Come da previsione, rispettando lo schema attuato nelle passate stagioni, la Lucchese è stata inserita nel girone A, quello centro settentrionale assieme altre cinque toscane, quattro piemontesi, una emiliana, una sarda e otto lombarde. Del Granducato toscano l’unica ad essere assente sarà l’Arezzo, fresco di passaggio di proprietà ed inserito nel girone B. Domani alle 17, invece, capitan Benassi e compagni conosceranno l’esatto calendario che prevede 38 giornate, otto delle quali che si disputeranno in turni infrasettimanali per una vera e propri maratona calcistica. Se le prime due giornate saranno certamente a porte chiuse, la speranza è che possano riaprire le tribune per consentire ai tifosi di tornare a colorare tutti gli impianti sportivi d’Italia.

Saranno dieci, considerando il doppio confronto, i derby stagionali che la Pantera dovrà affrontare contro Carrarese, Grosseto, Livorno, Pistoiese e Pontedera. L’unica sfida inedita sarà quella che vedrà i rossoneri incontrare la Pergolettese, entità lombarda sorta nell’estate 2012 (presidente Fogliazza trasferì il titolo sportivo del Pizzighettone nda) che si pone in continuità con il Pergocrema. A distanza di 18 anni, dando un’occhiata agli almanacchi, la Lucchese torva di nuovo il Lecco mentre sono 13 le stagioni che mancano dall’ultimo confronto diretto con la Pro Sesto. Per il resto la compagine rossonera ritroverà tante rivali già incontrate recentemente. L’unica sarda sarà l’Olbia mentre, per ragioni territoriale, la Serie C ha optato di inserire nel girone A il Piacenza anziché l’Arezzo. Smentita la voce che voleva anche il Grosseto prendere parte al gruppo B: in questa circostanza il posto dei maremmani sarebbe stato preso dal Mantova.

Con ancora 20 giorni di mercato davanti, pronosticare quali saranno le formazioni che si giocheranno la promozione in B risulta un esercizio complesso. Ad oggi, rose alla mano, partono in prima fila Alessandria, Juventus U23, Novara e con il Como nelle vesti outsider. Restano delle incognite Carrarese, alle prese con un restyling rispetto alle ultime due annate, e Livorno, reduce anch’esso dalla conclusione dell’era targata Spinelli.

Girone A Serie C: Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus U23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli e Renate.