Lucchese-Pergolettese sarà a porte chiuse

sabato, 26 settembre 2020, 14:00

A sette mesi dall’ultima partita, quel Lucchese-Ligorna terminato 1-0 che si rivelò, a conti fatti, decisivo per la promozione in C, i rossoneri sono pronti a scendere in campo per la prima giornata della stagione 2020-2021. Foto di Ciprian Gheorghita

venerdì, 25 settembre 2020, 16:44

Sventato in extremis lo sciopero promosso dall’Aic contraria alle liste di soli 22 calciatori, il punto d’incontro è stato trovato questa mattina con un ampliamento fino a 24 elementi più un 2001, ultimi preparativi in casa Lucchese per la prima di campionato

giovedì, 24 settembre 2020, 18:39

L’inizio del campionato si avvicina a grandi passi, con lo spauracchio di uno sciopero che si allonana di ora in ora, ed in casa Lucchese scocca l’ora della presentazione delle tre maglie da gioco, racchiuse in un mix di tradizione e novità, vedi la terza muta, che strizza l’occhio a...

lunedì, 21 settembre 2020, 18:13

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall'Atalanta, il diritto alle prestazioni sportive di Samuele Signori, centrocampista classe '01

venerdì, 18 settembre 2020, 09:42

Reduce dalla convincente prestazione fornita ieri in quel di Chiavari, ultimi attimi di ritiro a Castelnuovo di Garfagnana per la Lucchese

giovedì, 17 settembre 2020, 14:27

La Lucchese 1905 annuncia con grande soddisfazione di aver acquisito, in prestito dal Genoa FC, il diritto alle prestazioni sportive di Flavio Bianchi, attaccante classe '00, per la stagione 2020/21