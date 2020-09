A.S. Lucchese



Lucchese, svelate le nuove maglie

giovedì, 24 settembre 2020, 18:39

di michele masotti

L’inizio del campionato si avvicina a grandi passi, con lo spauracchio di uno sciopero che si allonana di ora in ora, ed in casa Lucchese scocca l’ora della presentazione delle tre maglie da gioco, racchiuse in un mix di tradizione e novità, vedi la terza muta, che strizza l’occhio a quella ricerca di originalità sempre più voga quando si parla di divise sportive. Rossonera con le canoniche righe verticali la prima maglia, bianca con bordi rossi la seconda mentre per la terza, come preannunciato, si è deciso di optare per un giallo fosforescente. Scelta cromatica che ricorda, seppur con qualche minima differenza, la terza maglia della stagione 2016-2017, quella che vide l’allora formazione di Giovanni Lopez issarsi sino ai quarti di finale dove fu soltanto il Parma, poi promosso in B, ad interrompere l’esaltante cammino della Pantera. Parole ricche di significato sono state esposte dal presidente Bruno Russo riguardo alla costruzione della squadra, densa di elementi giovani ma di sicuro avvenire.

Una piccola nota di colore a livello canoro è stata rappresentata da “Pantere Rossonere”, singolo del gruppo “Dolce Vita”, band composta da tre valide cantanti, che hanno così omaggiato la città di Lucca. Da domani, inoltre, sarà visibile all’interno di un’apposita sezione il “Giornale Rossonero”, a cura del comparto comunicativo della Lucchese. A cadenza settimanale, il nuovo numero uscirà sempre di venerdì, questo magazine ha la mission di tenere aggiornamenti stampa e sostenitori rossoneri su tutto ciò che ruota attorno al mondo rossonero.

“Ripartiamo per una nuova avventura ringraziando pubblicamente i nostri sponsor che ci sostengono con investimenti importanti; senza di loro questo progetto non potrebbe andare avanti.” – è l’incipit del numero del club Bruno Russo- “Credo che domenica non ci saranno rischi di non giocare. Forse sarebbe stato meglio, se proprio andavo fatto uno sciopero, farlo per appoggiare le società sul fronte delle spese per quanto concerne il protocollo anti-covid.”

Memore di quanto avvenne sei anni fa, all’epoca Russo ricopriva la carica di direttore sportivo sotto la gestione targata Andrea Bacci, il presidente della Pantera ha rivolto una sorta di appello alla piazza in virtù della composizione della rosa a disposizione di Francesco Monaco. “Abbiamo costruito una squadra giovane, quindi invito alla pazienza.” – avverte Russo- “Siccome ci sono già passato sei anni fa, non vorrei che si ripetessero certi casi come avvenuto con Biasci, criticato a Lucca, ma ora in procinto di trasferirsi in Serie A allo Spezia. Sono giocatori giovani fortissimi che vanno però sostenuti ed aspettati. I nostri giovani rappresentano il futuro del club.”

Al direttore generale Mario Santoro il compito di fornire ragguagli in merito all’apertura degli stadi, già a partire da domenica 27 settembre.

“Siamo ancora in attesa di sapere se la partita sarà disputata a porte aperte o no. C’è sul tavolo l’opportunità che ci sia una modifica al Dpcm per consentire al 25% della capienza, anche se non so francamente se verrà compiuta nel giro di tre giorni.” – ha dichiarato Santoro- “Domenica forse, se tutto va bene, potrebbe essere consentito l’ingresso per 1000 persone. In tempi così ristretti, ci troveremo in difficoltà per stabilire le modalità con cui verrebbero comprati i biglietti. Unica soluzione plausibile sarà quella di prenotarli online per poi ritirarli il giorno prima della partita. Resta un punto interrogativo sulla presenza dei tifosi ospiti. Posso escludere che i biglietti verranno venduti direttamente il giorno della partita allo stadio.

”Quest’anno le maglia avranno il logo ricamato e una pantera dorata sul fianco sinistro.” – ha concluso Mario Santoro- Numeri e nomi di bianco sulla prima maglia. Ci tengo a ringraziare lo sponsor tecnico Joma, Studio Sport e Carlo Lami, il disegnatore della pantera dorata che campeggia all’altezza del fianco sinistro sulla divisa rossonera. Ad oggi il 92% degli sponsor della passata stagione ha confermato il proprio impegno verso la nostra maglia, un risultato merito del lavoro svolto dal nostro comparto marketing.”

Numeri di maglia Lucchese per la stagione 2020-2021

1) Jacopo Coletta

2) Aniello Panariello

3) Michele Lo Curto

4) Michel Cruciani

5) Federico Papini

6) Matteo Nuti

7) Giovanni Nannelli

8) Tanasiy Kosovan

9) Flavio Bianchi

10) Giorgio Lionetti

11) Matteo Panati

12) Matteo Biggeri

13) Claudio Cellamare

14) Samuele Signori

15) Daniele Solcia

16) Lorenzo Pardini

17) Diego Bartolomei

18) Roberto Convitto

19) Filippo Fazzi

20) Maikol Benassi

21) Jonathan Bitep

22) Piercataldo Forciniti

23) Matteo Meucci

24) Francesco Falivene

25) Salvatore Molinaro

26) Andrea Adamoli

27) Filippo Scalzi



