A.S. Lucchese



Lucchese, ultimi scampoli del ritiro di Castelnuovo con un Bianchi in più nel motore

venerdì, 18 settembre 2020, 09:42

di michele masotti

Reduce dalla convincente prestazione fornita ieri in quel di Chiavari, ultimi attimi di ritiro a Castelnuovo di Garfagnana per la Lucchese. Domani mattina (venerdì 18 settembre), i rossoneri sosteranno l’ultima sessione di allenamento prima di tornare nella città dell’arborato cerchio per iniziare a preparare il debutto in campionato contro la Pergolettese. Primo approccio con la maglia della Pantera per Flavio Bianchi, attaccante classe 2000 prelevato in prestito dal Genoa. Un innesto che promette scintille quello della punta, cresciuto nel settore giovanile del grifone salvo una breve parentesi nel Torino tre stagioni fa, che arricchisce così il reparto offensivo a disposizione di Francesco Monaco.

Restano ancora ai box Papini, Lo Curto, Scalzi e Nannelli mentre nel pomeriggio non si è allenato Jacopo Coletta a causa di un leggero affaticamento all’adduttore. Fatta eccezione per il difensore classe 1999 che dovrà restare fuori dal campo per almeno un mese, gli ultimi riprenderanno ad allenarsi all’inizio della prossima settimana. L’amichevole contro la Virtus Entella ha regalato al trainer rossonero risposte confortanti. Innanzitutto, sul sintetico ligure si è vista una compagine, quella rossonera, capace di limitare quelli errori di semplice lettura di alcune situazioni che erano venuti alla luce del sole nel confronto di Empoli. Assieme ai meccanismi offensivi, la Lucchese è stata più pericolosa dei padroni di casa, quello che fa ben sperare l’ambiente rossonero in vista del debutto ufficiale è il crescente amalgama di un gruppo in buona parte rinnovato.

“La condizione fisica sta migliorando di partita in partita, sintomo di come il lavoro che stiamo svolgendo da diverse settimane sta dando i frutti sperati.” – ha affermato Francesco Monaco- “La squadra ieri ha dato delle buone risposte considerando che lamentavano alcune assenze. C’è ancora molto lavoro da fare ma, ad esempio, rispetto alla precedente uscita abbiamo limitato alcune imprecisioni tattiche. Schierando diversi giovani dal primo minuto, è logico che bisogna avere pazienza nei loro confronti. Sono rimasto anche della produzione offensiva della squadra alla luce delle 4-5 nitide occasioni create.”

Il tecnico rossonero plaude all’operazione che ha portato alla Lucchese Flavio Bianchi. “Sono contento di questo ingaggio poiché si tratta di un classe 2000 dalle ottime prospettive che ci darà sicuramente una mano per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club.” – è il parere di Monaco- “Mercato chiuso con questo prestito? Mancano ancora un paio di settimane ed abbiamo sempre, se non errore, quattro posti liberi per riempire la lista dei 22. Restiamo con gli occhi vigili per sfruttare eventuali occasioni. Già ad oggi è importante poter lavorare con una discreta rosa in grado di offrire diverse soluzioni.”

In conclusione l’allenatore della Pantera si è espresso relativamente alla composizione del girone A. “Credo che sarà un raggruppamento equilibrato senza una formazione che ammazzerà il torneo come aveva fatto il Monza nella passata stagione.” - ha proseguito Monaco- “Le favorite, a mio avviso, rispondono ai nomi di Alessandria, Carrarese e Novara con l’Albinoleffe nelle vesti di outsider. Peccato debuttare al Porta Elisa senza poter contare sulla spinta dei nostri tifosi.”