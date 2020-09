A.S. Lucchese



Protocollato in comune il progetto per il nuovo stadio

venerdì, 4 settembre 2020, 13:15

La Lucchese 1905 comunica di aver protocollato questa mattina, alle ore 11.45, insieme alla società di progetto Aurora Immobiliare ed agli imprenditori locali, il progetto relativo al nuovo stadio presso gli uffici comunali di competenza, rispettando gli impegni presi con amministrazione e città.



E’ avvenuto in seguito l’incontro ufficiale con il Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, dimostratosi entusiasta e soddisfatto del lavoro svolto finora e degli impegni mantenuti da parte di tutte le forze in causa. Durante l’incontro sono stati ribaditi e confermati da parte dell’aministrazione e della società rossonera gli impegni assunti oltre un anno fa per proseguire insieme nell’ambizioso percorso intrapreso.