Un rinforzo a centrocampo per i rossoneri: dall'Atalanta arriva Samuele Signori

venerdì, 18 settembre 2020, 09:42

Reduce dalla convincente prestazione fornita ieri in quel di Chiavari, ultimi attimi di ritiro a Castelnuovo di Garfagnana per la Lucchese

giovedì, 17 settembre 2020, 14:27

La Lucchese 1905 annuncia con grande soddisfazione di aver acquisito, in prestito dal Genoa FC, il diritto alle prestazioni sportive di Flavio Bianchi, attaccante classe '00, per la stagione 2020/21

mercoledì, 16 settembre 2020, 23:23

Segnali confortanti per la Lucchese arrivano dal “Comunale” di Chiavari dove Cruciani e compagni hanno fornito la più convincente prestazione della loro preseason

mercoledì, 16 settembre 2020, 17:56

Il campionato del ritorno tra i professionisti della Lucchese si aprirà domenica 27 settembre, salvo spostamenti dettati dalla Lega Pro, con l’inedita sfida casalinga con la Pergolettese

martedì, 15 settembre 2020, 19:46

A dodici dalla prima giornata di campionato, la Serie C ha reso finalmente noti i tre gironi da 20 squadre per la stagione 2020-2021. Come da previsione, rispettando lo schema attuato nelle passate stagioni, la Lucchese è stata inserita nel girone A, quello centro settentrionale assieme altre cinque toscane, quattro...

martedì, 15 settembre 2020, 17:26

E' stato raggiunto, con grande soddisfazione di entrambe le parti, un accordo di affiliazione tra la Lucchese 1905 ed il Filecchio Calcio Femminile, compagine militante nel campionato di Serie C italiano che, proprio come i rossoneri, ha ottenuto nella stagione 2019/20 la promozione sul campo