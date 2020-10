A.S. Lucchese



Altri due positivi nella Lucchese: si verso il rinvio d’ufficio della partita di Olbia

giovedì, 29 ottobre 2020, 21:13

di michele masotti

L’uragano Covid-19 continua a flagellare la Lucchese. Pochi minuti fa, infatti, la società ha comunicato che i risultati del nuovo giro di tamponi effettuato ieri mattina hanno riscontrato tre nuovi casi di positività all’interno del gruppo squadra, due calciatori ed un membro dello staff tecnico. Salgono quindi a quota 14 i calciatori della Pantera attualmente contagiati, elevato numero che rende così inferiore alla cifra di tredici giocatori, portiere compreso, il numero minimo previsto dal protocollo federale. Nel numero degli indisponibili causa covid, vanno sommati anche coloro i quali sono indisponibili per infortunio come Bitep, fuori causa per i prossimi tre mesi dopo la frattura del malleolo rimediata domenica scorsa contro la Juventus U23.

Domani la Lega Pro, quindi, comunicherà il rinvio d’ufficio della delicata sfida Olbia-Lucchese, in programma domenica pomeriggio alle 15 in terra sarda. La Pantera, dunque, non spreca il “bonus”, utilizzabile solo una volta nel corso di tutto il campionato, di poter richiedere il rinvio di una partita per compravate esigenze sanitarie. Di certo la fortuna non sta accompagnando la società rossonera in questa tribolata stagione.