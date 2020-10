A.S. Lucchese



Como, in riva al lago si scommette sulla proprietà anglo-indonesiana per tornare grandi

sabato, 17 ottobre 2020, 09:49

di michele masotti

Dopo i progressi mostrati nella sconfitta di Vercelli, la Lucchese proverà a spezzare la striscia negativa di tre sconfitte consecutive domenica 18 ottobre, calcio d’inizio fissato per le 17.30, davanti al pubblico amico, costretto ad entrare in un numero a dir poco limitato per rispettare le vigenti normative in materia anti-covid. Al Porta Elisa scenderà una delle possibili outsider del girone A, un Como ferito nel morale dallo 0-3 casalingo patito per mano del Lecco, neo capolista, in un sentito derby. I lariani, allenati per il terzo anno di fila dal giovane Bachini, sono un complesso di ottimo lignaggio tecnico, specialmente in attacco, con al comando societario il gruppo britannico della Sent Entertainment Ltd, azienda attiva nel campo dello sport e dell’intrattenimento ma guidata da una delle più ricche famiglie dell’Indonesia. Non è un caso che l’attuale amministratore delegato, l’inglese Micheal Milton Gandler, sia stato il responsabile delle entrate dell’Inter sotto la presidenza targata Erick Thohir.

Un test probante per la Pantera chiamata, però, ad un riscatto sebbene Monaco debba ancora sciogliere qualche dubbio per quanto riguarda l’undici titolare. Tutto lascia presagire, comunque, che il modulo tattico sarà sempre il 3-5-2 utilizzato domenica scorsa. Fondato nel 1907, il Como rappresenta uno dei club storici del calcio lombardo. Sono stati 13, l’ultima risalente alla stagione 2002-2003, i campionati disputati in Serie A dai lariani. Incappato nell’estate 2017 nel secondo fallimento della sua storia, il Como rinasce dalla Serie D grazie alla cordata capeggiata da Nicastro Group della quale fa parte anche Ninni Corda, referente della cordata sarda che nell’estate 2019 si era interessato a far ripartire il calcio a Lucca. Conquistato il ritorno tra i professionisti, nell’aprile 2019 ecco la cessione alla Sent Entertainment. Il bilancio dei 10 precedenti disputati al Porta Elisa è decisamente a favore della Lucchese. Otto sono stati successi della Pantera, l’ultimo dei quali è l’1-0 griffato Carruezzo, ex di quel pomeriggio, C1 Girone A stagione 2004-2005, un solo pari e una vittoria di marca lombarda, risalente alla Serie A versione 1951-1952. Il 2-1 con cui il Como, in rete con Dossi e Cattani intervallati dal momentaneo pareggio di Kincses, sbancò il Porta Elisa trascinò la Lucchese verso la retrocessione. In classifica i lariani hanno sei punti, frutto di due successi e una sconfitta. Il match contro la Juventus U23, rinviato poiché alcuni bianconeri erano stati convocati con le rispettive nazionali, sarà recuperato mercoledì 28 ottobre.

Davide Bertoncini, Tommaso Arrigoni e Giovanni Terrani sono i tre ex rossoneri presenti nella rosa del Como. Rispetto alla squadra della passata stagione, il direttore sportivo lombardo Carlo Alberto Ludi ha apportato alcuni innesti in tutti i settori del campo. Sei di questi sono giovani provenienti da alcuni prestigiosi club inglesi. Il modulo scelto dal tecnico Marco Bachini è il 3-4-3. Tra i pali troviamo l’esperto Davide Facchin, titolare nel Venezia promosso in B con in panchina Pippo Inzaghi, apparso non proprio impeccabile su almeno due delle tre reti del Lecco. In difesa potrebbe scoccare l’ora del debutto di Bertoncini, arrivato in maglia azzurra proprio nelle ultime ore di calciomercato, che dovrebbe completare il reparto assieme agli esperti Toninelli e Crescenzi. In settimana dalla seconda squadra dell’Everton è arrivato il terzino destro Matty Foulds. Il compito di presidiare le corsie laterali spetterà sulla sinistra a Alessio Iovine mentre dall’altra parte dovrebbe avere una nuova chance il giovane olandese Azzedine Dkidak. I due di centrocampo dovrebbero essere Alessandro Bellemo e Edoardo Bovolon ma le alternative, in questo settore del campo, non mancano certamente a Bachini. Poche squadre in categoria possono permettersi interpreti del calibro di Arrigoni, Cicconi e H’maidat pronti a subentrare dalla panchina. Molto profondo è pure il reparto offensivo: il tridente Terrani-Ferrari-Gatto è un mix di tecnica e forza fisica. Rosseti, Gabrielloni e il nord irlandese Bansal-McNulty rappresentano le prime opzioni da giocarsi a gara in corso.

Lucchese-Como sarà diretta da Gino Garofalo di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Marco Belsanti e Marco Dentico di Bari.