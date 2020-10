A.S. Lucchese



"Delusione per il risultato, ma pazienza e fiducia nel lavoro della squadra"

giovedì, 8 ottobre 2020, 08:35

C’è un pizzico di delusione, ovviamente, per il risultato negativo ma anche realismo e fiducia nel lavoro che i ragazzi di mister Monaco stanno svolgendo. La strada è ancora lunga, come sottolinea il presidente Bruno Russo: “Oggi tante cose non sono andate ma sono cose che conosciamo. La squadra deve ancora calarsi nel campionato, mi dispiace per quei tifosi venuti a vederci. Ci vuole pazienza, stiamo facendo fatica sotto tanti aspetti ma sono convinto che potremo giocarci il nostro campionato. La squadra farà bene, è un gruppo ben costruito e chiedo a tutti di avere pazienza, adesso stiamo pagando a caro prezzo la poca esperienza in questo campionato. Non voglio vedere disfattismi di nessun genere perché dobbiamo preparare subito un’altra partita”.

Cosa non è andato oggi? E’ il d.s. Daniele Deoma a rispondere: “Non è andato il risultato! Dopo un buon primo tempo siamo stati ingenui a subire il secondo gol. Dobbiamo continuare a lavorare e stare sereni, adesso testa alla partita di domenica a Vercelli”.

Anche mister Francesco Monaco è consapevole che c’è da lavorare: “Oggi sono poche le cose che hanno funzionato. Nel primo tempo abbiamo fatto discretamente la fase di possesso palla: abbiamo cercato di cambiare qualcosa nel secondo tempo ma abbiamo subito gol subito e questo ci ha tagliato le gambe. Domani esamineremo questa sconfitta e inizieremo a preparare nel migliore dei modi la partita di Vercelli”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Michael Benassi: “Risultato non positivo, siamo una squadra con molti giocatori nuovi e sappiamo che dobbiamo lavorare tutti i giorni per crescere. Al momento i risultati non stanno arrivando ma abbiamo fiducia. E’ un momento di difficoltà ma siamo consapevoli che l’unica strada è il lavoro sul campo. La squadra ha le carte in regole per trovare una pronta reazione. Dobbiamo recuperare le energie mentali e fisiche, e calarci alla nuova sfida di domenica a Vercelli”.