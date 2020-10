A.S. Lucchese



Echi di Lucchese-Juventus U23, Russo: “Domani faremo un altro giro di tamponi

domenica, 25 ottobre 2020, 23:47

di michele masotti

Alla Lucchese di questa sera, alle prese con una lunga lista di assenti, possiamo dire che mancò la fortuna ma non il valore. C’è poco obiettivamente da rimproverare ai rossoneri, apparsi almeno trasformati sul piano dell’atteggiamento rispetto all’opaca prova di Busto Arsizio e condannati soltanto da una beffarda autorete che ha premiato oltremisura la Juventus U23. Non era semplice infatti giocare, oltre che con l’assillo di muovere una classifica deficitaria, a poco di meno 24 ore dalla notizia delle sette positività riscontrate nel gruppo squadra.



Oliviero Di Stefano, tecnico della Lucchese (da capire se sarà pro tempore o meno), ha speso buone parole per i suoi ragazzi. “L’obiettivo era dimostrare che questa squadra fosse viva, di giocarsela contro una grande squadra e di uscire dal campo consci di aver dato tutto. Penso che non ci sia niente da rimproverare ai ragazzi.” – è il parere del popolare Lulù- “Resta il rammarico del risultato che con un pizzico di maggiormente attenzione, specialmente nell’occasione decisivo, avremmo potuto portare a casa un risultato positivo. È la prima volta che alleno la prima squadra della Lucchese e posso dire di essere stato orgoglioso dei giocatori.”



“Cosa è mancato per muovere la classifica? Ci siamo trovati ad affrontare questo match in una situazione d’emergenza legata ai sette casi di positività al Covid-19 e ad alcuni infortunati.” – ha precisato Di Stefano- “Forse oggi ci sono mancate qualche ripartenze.”



Tocca poi al presidente Bruno Russo fare il punto sia sul piano sportivo che su quello sanitario di queste ultime sfortunate 24 ore vissute dal pianeta Pantera.

“La squadra ha tenuto bene il campo, non avendo neanche quella giusta dose di buona sorte che ci avrebbe permesso di conquistare un pareggio.” – è il pensiero del numero uno del club- “Inutile ricordare il periodo di grande difficoltà dettato dai numerosi casi di positività al coronavirus. Speriamo di non avere altri positivi nella nostra rosa perché, se è vero che erano negativi all’ultimo tampone effettuato, qualche ragazzo ha giocato con dei sintomi strani. Per questo motivo domani faremo un tampone di controllo nella speranza di riprendere martedì gli allenamenti. Ci dispiace per questi risultati negativi ma abbiamo l’obbligo di andare avanti con fiducia. Con la calma sono certo che riusciremo ad uscire da questa brutta situazione. La Lucchese ha tenuto testa ad una formazione ricca di grandi individualità.”