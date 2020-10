A.S. Lucchese



Giovanni Lopez torna sulla panchina rossonera

lunedì, 26 ottobre 2020, 19:55

di michele masotti

Per tirarsi fuori dalla complessa situazione di classifica aggravata, come se non bastasse, dagli otto casi di positivi al Covid-19, i dirigenti rossoneri hanno deciso di affidare la conduzione tecnica della Lucchese a Giovanni Lopez. Per il bravo tecnico romano, reduce da due brevi esperienze alla Viterbese, si tratta di un ritorno in una piazza nella quale aveva ottenuto ottimi risultati, come i quarti di finale play-off centrati nella stagione 2016-2017 e la salvezza con largo anticipo della stagione successiva dovendo fare i conti con una non semplice situazione societaria.

Lopez, che aveva già allenato la Pantera per 15 partite nella stagione 2015-2016 prima di essere esonerato a causa di una cervellotica decisione dell’allora presidente Andrea Bacci, sarà domani a Lucca per dirigere il primo allenamento con il suo gruppo. Al mister romano, stimato da tutti i tifosi rossoneri per la sua professionalità oltre che per le sue capacità tattiche, spetta così il compito di rivitalizzare una squadra protagonista di un avvio di campionato assolutamente negativo. Vedremo se dopo questo cambio in panchina, gli uomini mercato rossoneri consegneranno altri due innesti di esperienza per rinforzare la rosa. Se ciò si verificasse, contestualmente almeno tre elementi dovrebbe lasciare il club rossonero attraverso una rescissione di contratto nel mese di dicembre.

Di seguito pubblichiamo il comunicato della società rossonera:

“La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig.Giovanni Lopez. Mister Lopez, già sulla panchina dei rossoneri nelle stagioni 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018, può vantare esperienze come vice allenatore della Lazio, in Serie A, oltre a quelle da primo incaricato con Vicenza e Viterbese. Allenatore dal carattere forte e tatticamente preparato, arriva a Lucca dopo aver raggiunto l’accordo con la società rossonera in data odierna.”