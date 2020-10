A.S. Lucchese



Il Como espugna il Porta Elisa, rossoneri sconfitti 3 a 2

lunedì, 19 ottobre 2020, 18:03

di michele masotti

2-3

Lucchese (4-1-4-1): Coletta, Papini (32' st Bartolomei), Benassi, Solcia e Adamoli; Meucci; Kosovan (1' st Cruciani). Scalzi, Nanelli e Fazzi (15' st Bitep) Moreo. A disposizione: Biggeri, Panariello, Cruciani, Lionetti, Panati, Cellamare, Signori, Bartolomei, Convitto, Bitep, Molinardo e De Vito Allenatore: Francesco Monaco

Como (4-3-3): Facchin, Bovolon, Agyaqwa, Crescenzi e Dkidak; Iovine, Arrigoni e Bellemo; Gabrielloni (18' st Gatto), Ferrari e Terrani (18' st Cicconi). A disposizione: Bolchini, Toninelli, Solini, Celeghin, Gatto, Cicconi, Rosseti, H’maidat, Walker, Bansal e Fouls Allenatore: Marco Banchini

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco (Assistenti Belsanti e Dentico di Bari)

Marcatore: 9’ Scalzi, 13’ Bellemo e 28’ Iovine, 73' Ferrari (r), 77' Cruciani (r)

Note: Prima della partita è stato osservato un minuto in memoria del padre del calciatore rossonero Michel Cruciani. Ammoniti Papini, Bovolon, Cruciani, Agyaqwa, Cicconi, Facchin e Crescenzi. Calci d’angolo 2-9. Recuperi: 1’ - 4'

LUCCA - L’ulteriore giro di tamponi, reso necessario dalla positività riscontrata in un tesserato rossonero domenica mattina, effettuato nella tarda serata di ieri dalla truppa rossonera non ha fatto emergere altri casi. Si gioca quindi regolarmente l’undicesimo confronto diretto al Porta Elisa tra Lucchese e Como.

Senza gli indisponibili Bianchi, Lo Curto e Falivene Monaco sceglie un 4-1-4-1 per aver una maggiore copertura nella zona centrale del campo. Papini e Adamoli sono i terzini, Benassi-Solcia la coppia centrale mentre tocca a Meucci il ruolo di schermo davanti alla retroguardia locale. Alle spalle dell’unica punta Moreo c’è una pattuglia di trequartisti formata da Scalzi, Nannelli, Kosovan e Fazzi. Gli ospiti, scesi a Lucca con l’intento di riscattare la batosta incassata nel derby contro il Lecco, propongono dal primo minuto un 4-3-3 dove trovano un posto da titolari gli ex Terrani e Arrigoni. Sempre out per infortunio Bertoncini.

Ottimo approccio alla partita della Pantera che sorprende la formazione lariana. Al 9’ bella discesa sulla fascia sinistra di Adamoli, cross basso per il tap-in di Moreo. Facchini respinge in qualche modo la sfera ma nulla può sulla puntuale correzione in rete di Filippo Scalzi. 1-0 Lucchese e prima volta in stagione nella quale i rossoneri si trovano in vantaggio. Immediato il pareggio degli ospiti. Dal primo corner della giornata scaturisce una furibonda mischia. Dapprima ci prova Crescenzi nel cuore dell’area di rigore che centra il palo. Per il liberissimo Bellemo è un gioco da ragazzi mettere in rete. La rete galvanizza i lariani, vicini al 20’ al repentino sorpasso. Sulla corsia mancina l’asse Terrani-Dkidak crea grossi grattacapi ai dirimpettai locali. Su un traversone del numero sette comasco imperioso stacco aereo di Ferrari che supera Coletta ma si stampa sulla traversa. Rossoneri appaiono spauriti e il Como ne approfitta al minuto numero ventotto.

Un banale pallone perso in mezzo al campo scatena la fuga sulla destra di Iovine che, dopo essersi sciroppato 40 metri palla al piede senza trovare alcuni ostacolo, fulmina l’incolpevole Coletta con un destro stupendo terminato all’incrocio dei pali. Sempre sulla corsia sinistra, dove il povero Papini si trova spesso e volentieri in inferiorità numerica per fronteggiare la catena di spinta lombarda, la squadra di Banchini attacca. Come al 36’ quando Terrani invoca il penalty dopo essere lievemente venuto a contatto con Papini. L’ennesima ripartenza di marca ospite, questa volta il protagonista è Gabrielloni, costringe al super intervento Coletta che si rifugia in corner.

Riparte il secondo tempo con il Como in vantaggio dopo la rimonta firmata da Bellemo e Iovine. La squadra ospite sfiora la marcatura con Gabriellini al 12' minuto, ma i padroni di casa replicano con Moreo. La gara si scalda con il Como che prova tre volte la conclusione con Cicconi, Dkidak e Arrigoni. Al 73’ minuto episodio dubbio per l’arbitro, calcio di rigore per un fallo di Solcia su Cicconi: va a segno Ferrari.

Gli ospiti non hanno avuto il tempo di esultare, che le pantere accorciano le distanze dal dischetto con Cruciani al 77’, un rigore per una trattenuta di Agyakwa su Bitep. Sul finale ad avere una buona occasione è il Como con una gran girata di Cicconi, respinta dalla grande risposta di Coletta.

Arriva allo scoccare dell’ultimo minuto di gioco l'occasionissima del pari sui piedi di Nannelli che, però, fallisce il gol del pari senza riuscire ad addomesticare il pallone. Finisce 2-3 tra Lucchese e Como. La neopromossa perde tre punti preziosi in casa. Atteso lo scontro contro la Pro Patria di giovedì pomeriggio.

Foto Alcide