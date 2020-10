Lucchese, altri cinque casi Covid: scontro con Olbia a rischio rinvio

Altri articoli in A.S. Lucchese

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:00

Non c'è due senza tre e il quarto vien da sé: intervista con Giovanni Lopez che sbarca per la terza volta sulla panchina rossonera e lo fa con un entusiasmo di cui l'ambiente aveva realmente bisogno

lunedì, 26 ottobre 2020, 19:55

Per tirarsi fuori dalla complessa situazione di classifica aggravata, come se non bastasse, dagli otto casi di positivi al Covid-19, i dirigenti rossoneri hanno deciso di affidare la conduzione tecnica della Lucchese a Giovanni Lopez

domenica, 25 ottobre 2020, 23:47

Alla Lucchese di questa sera, alle prese con una lunga lista di assenti, possiamo dire che mancò la fortuna ma non il valore

domenica, 25 ottobre 2020, 20:10

97’ minuti pieni di grinta, applicazione tattica e tanta volontà, non bastano ad una Lucchese flagellata dal Covid-19 per interrompere la striscia negativa

sabato, 24 ottobre 2020, 22:34

La partita Lucchese - Juventus U23, in programma domani, domenica 25 ottobre, è stata posticipata alle ore 20. All'interno del gruppo squadra sono stati riscontrati sette nuovi casi di positività al Covid-19

sabato, 24 ottobre 2020, 17:35

Giovanni Lopez, Giuliano Giannichedda e Alessandro Calori: sono questi alcuni dei profili che la dirigenza della Lucchese sta valutando per sostituire Francesco Monaco, esonerato nella tarda mattinata di ieri