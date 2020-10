A.S. Lucchese



Lucchese, sollevato Monaco: domenica va in panchina Di Stefano

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:02

di michele masotti

Come spesso accade nel calcio, quando i risultati latitano, a pagare è l'allenatore perché non si possono mandare via, dopo appena sei giornate di campionato, dieci giocatori come ha detto - meno di 24 ore fa, nel post-partita - il ds rossonero Deoma.



Monaco - a nostro avviso non il principale colpevole di questo brutto avvio di campionato della Pantera - ha pagato a caro prezzo una fase difensiva tutt'altro che imperforabile, visto che la Lucchese è, insieme all'Arezzo, la squadra che ha subito più gol tra tutti e tre i gironi di serie C. Va aggiunto che Monaco, che aveva chiesto anche un terzino destro di esperienza (mai arrivato), si è trovato a lavorare con una rosa ricca di giovani che devono farsi le ossa in un campionato difficle come la serie C e con diversi elementi al debutto nel calcio professionistico. Di certo non si può imputare a Monaco il compito di aver costruito questa squadra, poiché tra le sue funzioni non c'era quella di essere un manager "all'inglese", ossia di fare in prima persona il mercato.



Domenica la Lucchese sarà guidata in panchina da Oliviero "Lulù" Di Stefano, vice allenatore di Monaco, che dovrà condurre capitan Benassi e compagni alla vittoria contro una Juventus Under 23 priva di sei giocatori positivi al Covid, compreso l'allenare Zauli. Resta da capire se questa sarà la scelta definitiva per quanto riguarda il ruolo dell'allenatore oppure si tratta soltanto di una decisione temporanea.



Questa la nota diramata dalla società rossonera:



"La società Lucchese 1905 comunica, con grande dispiacere, di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il sig. Francesco Monaco.



Al tecnico un sentito ringraziamento per l'impegno profuso e i successi raggiunti assieme a questa società, oltre ai migliori auguri per il proseguo della carriera con la speranza che possa ottenere le soddisfazioni sportive e professionali che merita.



La conduzione tecnica verrà affidata al sig. Oliviero Di Stefano".