Lucchese, le parole di Di Stefano: “L’esonero di Monaco è stato il fallimento di tutti”

sabato, 24 ottobre 2020, 13:17

di michele masotti

Dopo 238 presenze e 19 reti totalizzati con la casacca rossonera, per Oliviero Di Stefano scoccherà domani, calcio d’inizio fissato per le 15, il debutto da primo allenatore della Lucchese. Al termine di una settimana complicata, terminata con la decisione da parte della società di esonerare Francesco Monaco, il popolare Lulù proverà a condurre la Pantera al primo successo stagionale ai danni della Juventus U23, primo esperimento italiano di una seconda squadra che, a due anni e mezzo dalla sua creazione, non ha prodotto grossi effetti. In attesa di capire quale sarà il nuovo tecnico della Lucchese, la scelta dovrebbe arrivare lunedì o al più tardi nella giornata di martedì a meno che la società non decida di proseguire proprio con Di Stefano, capitan Benassi e compagni sono chiamati ad interrompere la sanguinosa striscia di cinque sconfitte di fila.

“Purtroppo l’inizio della squadra non è stato positivo. Il cambio di allenatore rappresenta il fallimento dei giocatori e dello staff tecnico.” – ha affermato Oliviero Di Stefano- “Il calcio fortunatamente ti offre la possibilità di cambiare rotta ogni 90’; l’auspicio è che per la Lucchese possa accadere ciò sin da domani.”

Con diverse defezioni causa contagio da Covid-19, cinque calciatori più il tecnico Lamberto Zauli che sarà rimpiazzato dal vice Mirko Conte, la seconda squadra della Juventus scenderà alla Porta Elisa con la tranquillità di chi non ha nulla da perdere.

“Al di là del Covid-19, che ci porta via delle pesanti energie mentali, non dobbiamo pensare alle condizioni attuali della rosa della Juventus U23: bisogna pensare a scendere in campo con l’atteggiamento giusto.” – avverte i rossoneri mister Di Stefano- “Sarà una partita difficile anche perché i bianconeri saranno mentalmente più tranquilli senza assilli di classifica impellenti.”

Sull’undici da schierare contro le giovani zebre, l’ex ala della grande Lucchese di Egiziano Maestrelli non si sbilancia. L’unica certezza consiste nel fatto che non sarà del match Flavio Bianchi.

“Oggi valuterò le condizioni fisiche e mentali dei ragazzi.” – ha affermato Di Stefano-“La cosa importante è che metterò in campo dei calciatori che hanno voglia di ribaltare questa difficile situazione. Per quanto concerne Caccetta, il centrocampista è ancora in ritardo sul piano fisico; parlerò oggi con il preparatore atletico per capire se sarà il caso o meno di portarlo in panchina in modo da fargli riassaporare il clima partita. Tutti i 28 componenti della nostra rosa devono essere pronti, indipendentemente da quelle che saranno le mie scelte, per fornire il loro contributo alla causa domani pomeriggio. Servirà, lo ripeto, essere tranquilli psicologicamente ma concentrati per tutti i 90’.”

Lucchese-Juventus U23 sarà diretta da Enrico Maggio da Lodi, coadiuvato dagli assistenti Veronica Vettorel di Latina e Andrea Nasti di Napoli.