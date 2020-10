A.S. Lucchese



Lucchese, preso in prestito dal Cosenza l’attaccante Riccardo Moreo

lunedì, 5 ottobre 2020, 17:25

di michele masotti

Ultime ore di questa particolare sessione estiva del calciomercato 2020 con la Lucchese attiva per assicurarsi quei rinforzi, una punta ed un centrocampista esperto, che servono per completare la rosa. La casella del centravanti, così da fornirne tre a mister Monaco, è stata incastonata per effetto dell’arrivo, con la formula del prestito dal Cosenza, di Riccardo Moreo, classe 1996 che nella scorsa stagione ha collezionato sette presenze tra il club calabrese (due gettoni in Serie B) ed il Monopoli (5 match). Lucca può essere la piazza giusta per questo attaccante milanese, subissato dagli infortuni negli ultimi dodici mesi.

Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, Moreo ha messo in fila 56 presenze in C con le maglie dello stesso Monopoli, Albinoleffe (stagione 2016-2017) e Akragas (2017-2018) senza però realizzare ancora una rete. Un tabù che si spera possa essere infranto proprio al Porta Elisa. In Toscana, comunque, la stessa punta ha vissuto due stagioni fa la sua migliore annata con la maglia del Prato in Serie D. Furono 20 i gol messi a referto in 32 presenze con i lanieri; lusinghiere prestazioni che gli valsero l’ingaggio del Cosenza. Sistemato numericamente l’attacco, l’attenzione si sposta sul centrocampo dove manca all’appello, alla luce delle caratteristiche degli altri interpreti, un mediano forte fisicamente e con molte partite alle spalle in Serie C.