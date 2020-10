Lucchese, sette nuovi casi Covid: posticipata alle 20 la partita contro la Juventus U23

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 24 ottobre 2020, 17:35

Giovanni Lopez, Giuliano Giannichedda e Alessandro Calori: sono questi alcuni dei profili che la dirigenza della Lucchese sta valutando per sostituire Francesco Monaco, esonerato nella tarda mattinata di ieri

sabato, 24 ottobre 2020, 13:17

Dopo 238 presenze e 19 reti totalizzati con la casacca rossonera, per Oliviero Di Stefano scoccherà domani, calcio d’inizio fissato per le 15, il debutto da primo allenatore della Lucchese

venerdì, 23 ottobre 2020, 13:02

La Lucchese 1905 solleva dall'incarico di allenatore della prima squadra Francesco Monaco. La conduzione tecnica verrà affidata ad Oliviero Di Stefano

giovedì, 22 ottobre 2020, 15:33

In quella che doveva essere la partita del riscatto, la Lucchese incassa la quinta sconfitta consecutiva cedendo per 3-0 alla Pro Patria, entità che nelle precedenti partite aveva segnato solo due reti

giovedì, 22 ottobre 2020, 08:19

Al terzo campionato in C e sempre sotto la guida del tecnico croato Ivan Javorcic la Pro Patria, club storico del calcio lombardo che conta anche nella sua storia 14 partecipazioni alla Serie A, ha confermato il blocco storico inserendovi alcuni elementi di spessore, vedi il centrocampista ex Piacenza e...

mercoledì, 21 ottobre 2020, 18:08

Iniziata in ritardo per le ben note vicende, la serie C 2020-2021 deve correre senza aspettare nessuno. Domani, infatti, per la Lucchese scoccherà l’ora, calcio d’inizio alle 15, del secondo turno infrasettimanale in casa della Pro Patria