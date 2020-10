A.S. Lucchese



Lucchese, un tris di nomi per il dopo Monaco

sabato, 24 ottobre 2020, 17:35

di Michele Masotti

Giovanni Lopez, Giuliano Giannichedda e Alessandro Calori: sono questi alcuni dei profili che la dirigenza della Lucchese sta valutando per sostituire Francesco Monaco, esonerato nella tarda mattinata di ieri. Una scelta che sarà ponderata e ragionata fino all’ultimo dettaglio visto che, alla luce di questa falsa partenza in campionato, un errore di valutazione avrebbe conseguenza pesanti sullo sviluppo della stagione. Nelle prossime ore, quindi, la Pantera si troverà a disputare una duplice partita; una in campo contro la Juventus U23 e una in via telefonica. È possibile che domani sulle tribune del Porta Elisa possa esserci il futuro trainer della Lucchese.

Detto che i nomi di Atzori, Di Napoli e Gaburro, circolati nella giornata di ieri su alcuni siti specializzati, appaiono non riscontrare l’interesse dei dirigenti rossoneri, intenzionati a prendere un tecnico esperto e che conosca molto bene la realtà del girone A della Serie C, contestualmente al nuovo tecnico gli uomini mercato rossoneri stanno duramente per rinforzare la rosa con 1-2 innesti di esperienza. Ad eventuali arrivi seguirebbero necessariamente, per sfoltire un organico molto denso, almeno un paio di uscite, che potrebbero essere già perfezionate nel mese di novembre. Una scelta prediletta sarebbe il ritorno, per la terza volta, sulla panchina rossonera di Giovanni Lopez. Il tecnico romano, uno dei principali artefici di quella Lucchese che spinse fino ai quarti di finale dei play-off per la Serie B nella stagione 2016-2017, tornerebbe in una piazza dove ha fatto molto bene a patto di avere, come detto, quei due innesti sopracitati.

Da quanto ci risulta, inoltre, sarebbe stato sondato anche un altro allenatore di esperienza, anch’egli ex difensore di Serie A con le maglie di Udinese, Perugia e Brescia, ossia Alessandro Calori, profondo conoscitore della categoria. Il tecnico aretino, reduce dalla negativa esperienza di Terni un anno e mezzo fa ma che vanta nel suo curriculum una promozione in B alla guida del Portogruaro, potrebbe scegliere Lucca come piazza per rilanciarsi ed intraprendere un progetto di ampio respiro con la Pantera. Un nome ambizioso sui, però, potrebbero mettere gli occhi altri club di Serie C.

Non è escludere la pista che porterebbe ad un giovane allenatore qual è Giuliano Giannichedda, ex compagno di squadra di Calori ai tempi dell’Udinese. Racing Roma, Viterbese, Pro Piacenza, Aprilia e la Rappresentativa di Serie D sono state le tappe della carriera del tecnico romano.