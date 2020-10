Rinviata a domani, lunedì, Lucchese-Como per un caso Covid

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 17 ottobre 2020, 09:49

Dopo i progressi mostrati nella sconfitta di Vercelli, la Lucchese proverà a spezzare la striscia negativa di tre sconfitte consecutive domenica 18 ottobre, calcio d’inizio fissato per le 17.30, davanti al pubblico amico, costretto ad entrare in un numero a dir poco limitato per rispettare le vigenti normative in materia...

domenica, 11 ottobre 2020, 18:48

Sconfitta esterna di misura della Lucchese sul difficile campo della Pro Vercelli, al termine di 94’ minuti nei quali la Pantera ha mostrato dei miglioramenti sul piano della costruzione della manovra rispetto alle ultime prestazioni

sabato, 10 ottobre 2020, 15:35

Nella giornata in cui anche il girone A di Serie C inizia a fare i conti con l’emergenza Covid, la positività di un tesserato della Pergolettese ha costretto allo slittamento a domani sera alle 20.45 della sfida contro il Grosseto, la Lucchese torna a parlare in vista della trasferta di...

venerdì, 9 ottobre 2020, 17:59

Dimenticare in fretta l’opaca prestazione offerta contro il Grosseto e cercare di fare risultato sull’ostico terreno di gioco della Pro Vercelli

giovedì, 8 ottobre 2020, 08:35

C’è un pizzico di delusione, ovviamente, per il risultato negativo ma anche realismo e fiducia nel lavoro che i ragazzi di mister Monaco stanno svolgendo

mercoledì, 7 ottobre 2020, 18:37

Con una prestazione ordinata, senza sbavature e realizzando alla perfezione il piano tattico predisposto da Magrini, il Grosseto sbanca con il più classico dei risultati il Porta Elisa