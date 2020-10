A.S. Lucchese



Una stoica Lucchese viene beffata da un'autorete

domenica, 25 ottobre 2020, 20:10

di michele masotti

0-1

Lucchese (3-5-1-1): Biggeri, Papini, De Vito e Solcia; Bartolomei (77’Cellamare), Panati (64’Signori), Meucci, Fazzi (77’Caccetta) e Adamoli (64’Convitto); Kosovan; Bitep (13’Moreo) A disposizione: Mazziotta, Cruciani e Falivene Allenatore: Oliviero Di Stefano

Juventus U23 (3-4-3) :Isreael, Coccolo, Alcibiade (46’Delli Carri) e Cappellini; Leo (86’Leone), Troiano (88’Barenchea), Ranocchia e Tongya; Del Sole (74’Petrelli), Marquez (88’Sekulov) e Correia. A disposizione: Nocchi, Garofani, Fagioli, Parodi, Gozzi e Da Graca Allenatore: Mirko Conte

Arbitro: Maggio di Lodi (Assistenti Vettorel di Latina e Nasti)

Marcatore: 45’autorete di Solcia

Note: Espulso al 94’CorreaiAmmoniti Meucci, Coccolo, Tongya e Kosovan. Calci d’angolo 3-3. Recupero 2’ e 5’.

97’ minuti pieni di grinta, applicazione tattica e tanta volontà, non bastano ad una Lucchese flagellata dal Covid-19 per interrompere la striscia negativa. Al Porta Elisa passa la Juventus U23 grazie allo sfortunato autogol di Solcia al tramonto della prima frazione di gioco. Un pedaggio troppo severo per la squadra di Di Stefano che avrebbe meritato almeno di muovere la classifica con un punto. A complicare ulteriormente i piani ci si è messa, per l’ennesima volta negli ultimi due giorni, l’infortunio di Bitep in avvio di match. A reggere il peso dell’attacco della Pantera è toccato a Moreo, sacrificatosi nel gioco di sponda, ma raramente pericoloso come del resto tutti i suoi compagni. In attesa di capire a chi sarà affidata la guida tecnica della Lucchese, a meno che non venga data fiducia a Di Stefano, la Pantera deve ripartire dall’atteggiamento positivo e determinato mostrato quest’oggi. Anche gli elementi meno impegnati, vedi De Vito e Panati, hanno risposto presente.

Falcidiata dal Covid-19 in tutti i reparti, la Lucchese va alla caccia della prima vittoria stagionale contro la Juventus U23. Senza Coletta, Bianchi, Molinaro, Lionetti, Scalzi, Benassi, Panariello, Nannelli e l’infortunato Lo Curto, mister Di Stefano si affida ad un 3-5-1-1. Oltre al debutto stagionale tra i pali di Biggeri, il pacchetto arretrato è composto da Papini, De Vito e Solcia con i classe 2001 Bartolomei sulle corsie laterali. Alle spalle dell’unica punta Bitep si muove Kosovan Le zebre, dal canto loro, propongono un 3-4-3 agli ordini di mister Conte, sostituito del tecnico titolare Lamberto Zauli, anch’egli colpito dal Covid. In una squadra molto giovane, dove la stellina è l’esterno sinistro Correia, il tasso di esperienza viene dispensato da capitan Alcibiade e dall’ex Virtus Entella Troiano.

Aggressivo l’atteggiamento con cui entra in campo un’ordinata Lucchese, sfortunata nel perdere già al 13’ per infortunio Bitep, toccato duro da Troiano, rilevato da Moreo. Applausi all’uscita dal campo dell’attaccante camerunese, uno che onora fino all’ultima goccia di sudore la maglia rossonera. La disposizione tattica prudente delle due compagini, con i rossoneri particolarmente corti nel tenere le distanze, trasforma il match in una partita a scacchi. Non mancano i duelli rusticani in mezzo al campo. All’incedere del 36’ ecco la prima emozione del confronto. Slalom speciale di Adamoli, anche oggi uno dei più positivi, che semina due avversari prima di scagliare un sinistro che finisce di poco a lato. Timida la replica della Juventus U23; il colpo di testa di Marquez non crea grattacapi a Biggeri. Improvvisamente i bianconeri, apparsi subire il ritmo intenso della Lucchese, passano in vantaggio. È il 45’ quando un cross dalla sinistra di Del Sole viene deviato nella propria porta, a causa di un malinteso con Biggeri, da Solcia. Beffarda punizione per una Pantera che sino a qui non aveva demeritato.

Nell’intervallo giungono notizie sull’entità dell’infortunio dello sfortunato Bitep: per l’attaccante rossonero si parla di una forte distorsione alla caviglia destra con interessamento del malleolo. La Juventus U23 si ripresenta sul terreno di gioco con Delli Carri, il padre Daniele ha vestito la maglia della Lucchese ad inizio anni 90’, in luogo di capitan Alcibiade. Bianconeri ora ridisegnati da Conte con un 3-5-2. Al 57’ un velenoso tiro cross dalla fascia sinistra di Papini non beffa per poco Israel. Cinque minuti più tardi Lucchese salvata dal palo che respinge il colpo di testa di Marquez, pescato in area locale dal cross di Del Sole. Il numero ventisette si conferma il bianconero più pericoloso quando chiama alla respinta di piede Biggeri. Mister Di Stefano, sempre in piedi ad incitare e ad accompagnare l’azione della sua squadra, opta al 64’ per una duplice sostituzione. Fuori Adamoli e Panati, dentro Convitto e Signori. Quarto d’ora finale per l’esperto Caccetta, al debutto in rossonero, e per il baby Cellamare, schierato come esterno di centrocampo a sinistra.

Nel secondo dei cinque minuti di recupero la palla buona per il pareggio capita sul sinistro di Convitto, ma la conclusione dell’ex Licata fa solo il solletico a Israel. La Juve U23 finisce in dieci uomini per il fallo da reazione commesso da Correia su Kosovan.



Foto Alcide