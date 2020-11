A.S. Lucchese



Lopez: “Sapevamo che la situazione non era facile, chiedo alla città di avere pazienza”

mercoledì, 25 novembre 2020, 18:42

di simone pierotti

In sala stampa si presentano i due allenatori per commentare una partita a dir poco rocambolesca. Giovanni Lopez chiede pazienza: “Oggi è andato tutto storto per 70 minuti, abbiamo pagato la prestanza fisica dei nostri avversari. Non mi sento, comunque, di gettare la croce addosso ai miei ragazzi. Da quando ci sono io, hanno fatto buone prestazioni. Adesso ci rimettiamo subito a lavorare e faremo in modo di farci trovare pronti fin da domenica. La situazione non è facile ma lo sapevamo, chiedo a tutti di avere pazienza. Sappiamo di avere delle lacune, ma cercheremo di tenere duro. Vedremo, con il mercato di riparazione, di trovare qualche soluzione”.

Parla il mister dell’Albinoleffe Marco Zaffaroni: “La partita è stata positiva per noi nella prima parte, poi la squadra ha mostrato grandi limiti caratteriali e di esperienza, incappando in un finale che ha rischiato di compromettere quanto di bene fatto. Siamo una squadra un po' superficiale, con alcune lacune sulle quali stiamo lavorando, ma abbiamo anche qualità, come abbiamo dimostrato oggi”.