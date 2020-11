A.S. Lucchese



Lucchese, a Pistoia ti aspetta un derby da non fallire. Lopez: “Dobbiamo fare punti”

sabato, 28 novembre 2020, 16:49

di Michele Masotti

Dimenticare la caporetto incassata mercoledì scorso per mano dell’Albinoleffe e ripartire di slancio nel derby del “Marcello Melani” di Pistoia. Domani, calcio d’inizio fissato alle 17:30, la Lucchese affronterà la seconda sfida stagionale con una corregionale della stagione, la prima da quando Giovanni Lopez è tornato sulla panchina della Pantera. Di fronte ci sarà una Pistoiese, penultima con 9 punti, reduce dal cambio di guida tecnica con l’avvento del ligure Giancarlo Riolfo; gli arancioni nelle ultime sette partite hanno raccolto solo tre punti, frutti del 2-1 conquistato ai danni del Piacenza, altra penultima forza del girone A.

L’ultimo giro di tamponi in casa rossonera ha evidenziato come non siano state riscontrate altre positività al Covid-19. Ergo, Lopez avrà tutta la rosa a propria disposizione fatta eccezione gli infortunati Kosovan, Lo Curto, Cruciani e, molto probabilmente, Scalzi. Nella consueta conferenza stampa pre match, il tecnico romano ha posto l’accento sugli strascichi lasciati dal coronavirus nei molti calciatori rossoneri risultati positivi nello scorso mese. “Ho detto ai ragazzi che dobbiamo rialzarci in fretta dopo la partita di mercoledì anche se c’era stato qualcosa di buono, vedi la reazione purtroppo tardiva.” – ha dichiarato Lopez- “Forse ho sbagliato anche io nel fare la formazione poiché avevo schierato tre giocatori che si erano appena negativizzati dal Covid-19. Purtroppo abbiamo constatato che non basta essere più contagiati perché gli strascichi sono molti e durano a lungo; abbiamo fatto questa esperienza pagandola cara. È stata una situazione simile a quella del Genoa contro il Napoli (6-0 il finale per i partenopei) e della Reggiana a Lecce (7-1 per i salentini). Era una scelta dettata dalla necessità di far riposare alcuni giocatori scesi sempre in campo nelle tre precedenti partite. Prendiamo atto di dover disputare una lunga serie ravvicinata di partite ma siamo pronti a fare del nostro meglio.”

Spostando lo sguardo sulla Pistoiese, altro team in crisi, il condottiero della Pantera individua nel reparto offensivo degli arancioni il pericolo numero uno. “La Pistoiese mi sembra evidente che sia in difficoltà ma può contare su una rosa importante.” – è il parere di Lopez- “Gli arancioni hanno tre attaccanti di livello, con caratteristiche diverse dai nostri. Noi andiamo avanti con le nostre armi e con quello che possiamo fare, certamente di più rispetto alla partita contro l’Albinoleffe.”

Per il rush finale di questo 2020, la Lucchese sarà chiamata a scendere in campo in altre sei occasioni da qui al 23 dicembre, Giovanni Lopez traccia gli obiettivi da perseguire. “Dobbiamo cercare di fare sempre punti in modo da accorciare la graduatoria nei confronti di chi ci precede. Non è facile, però, arrivare ai match senza poterli preparare per i tempi ristretti di cui disponiamo. Tra poco più di mese si aprirà il mese di riparazione dove interverremo per ingaggiare quei giocatori che ci servono.”