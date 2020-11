A.S. Lucchese



Olbia-Lucchese, recupero mercoledì 18: attesa per i tamponi

martedì, 3 novembre 2020, 19:19

di michele masotti

Aspettando di ricevere ottime notizie dai tamponi effettuati dai primi sette giocatori risultati positivi al Covid-19 alla vigilia della sfida di contro la Juventus U23, la Lucchese ha conosciuto la data nella quale dovrà volare in Sardegna per disputare il recupero contro l’Olbia, penultima forza del girone A con quattro punti. Al “Nespoli”, terreno di gioco espugnato dalla Pantera nella stagione 2018-2019 grazie ad una rete di Sorrentino, la formazione di Giovanni Lopez scenderà in campo alle 20:30 di mercoledì 18 novembre, stesso giorno nel quale si giocheranno il derby lombardo Como-Pro Patria e Pro Vercelli-Giana Erminio.

Per uno scherzo del calendario, questo confronto si inserisce in coda ad altre due trasferte. Mercoledì 11 novembre la Lucchese sarà di scena al “Mannucci” di Pontedera per un derby dal fondamentale peso specifico in chiave per poi salire, tre giorni dopo, in Lombardia in quel di Sesto San Giovanni dove troverà la matricola Pro Sesto, protagonista di un buon avvio di stagione. Un tour de force davvero pesante per i rossoneri, in attesa di capire se potranno scendere in campo questa domenica al Porta Elisa contro l’Albinoleffe. La negativizzazione di Flavio Bianchi, costretto a saltare due partite, ha fatto salire ad otto i calciatori al momento arruolabili. Mancano ancora cinque elementi a mister Lopez per raggiungere la fatidica quota di tredici, con un portiere annesso, il numero minimo per poter scendere in campo. Agli ordini di Lopez stanno continuando ad allenarsi il difensore croato Dumancic, il mediano Sbrissa (questi due sono precisi suggerimenti del tecnico romano nda) e il giovane centrocampista ex Licata Winston Ceesay.

Soltanto la risposta dei tamponi ai sette giocatori assenti nell’ultima partita disputata dai rossoneri, attesa al più tardi nella giornata di domani, ci dirà se la Pantera scenderà in campo domenica 8 novembre contro la compagine seriana o sarà costretto ad un altro turno di stop forzato. Non è da escludere che il club rossonero, nel caso in cui avesse il numero minimo per disputare il match, possa optare per giocarsi il bonus, utilizzabile soltanto una volta in stagione, di rinviare il confronto in modo da consentire al neo tecnico rossonero di lavorare con buona parte della rosa a sua disposizione.

Nel girone B di Serie C, intanto, tempi duri per un altro ex allenatore rossonero Galderisi; il popolare Nanu è stato esonerato dalla Vis Pesaro.