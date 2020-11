A.S. Lucchese



Pistoiese, un cambio di allenatore per salvare la stagione del centenario

venerdì, 27 novembre 2020, 21:43

di michele masotti

I nove punti conquistati nelle prime 12 giornate non sono certo il bilancio che il presidente della Pistoiese Orazio Ferrari si sarebbe aspettato alla vigilia della stagione. Nato sotto auspici interessanti, vedi l’approdo sulla panchina deli arancioni del figlio d’arte Nicola Frustalupi (cognome che evoca ricordi dolcissimi nella città toscana), il torneo che coincide con il centenario ha intrapreso una china a dir poco deludente in virtù delle premesse estive. Le sei sconfitte nelle ultime sette uscite, domenica capitan Valiani e compagni hanno lasciato i tre punti alla Juventus U23, hanno costretto i vertici societari ad effettuare una sostituzione alla guida tecnica: esonerato Frustalupi, alla prima esperienza da capo allenatore dopo una vita spesa da vice di Mazzarri, dentro Giancarlo Riolfo. L’ex trainer di Savona, Sanremese, Vis Pesaro, Torres e Carpi sarà atteso dalla delicata sfida salvezza, in programma domenica 29 novembre con calcio d’inizio alle 17.30, contro una Lucchese reduce dal rovinoso k.o. interno nel recupero contro l’Albinoleffe. La posta in palio al “Melani” è, inutile sottolinearlo, altissima.



Alla quinta partita in due settimane, con un gran parte della rosa che sta smaltendo le ultime tossine lasciate dal Covid-19, Lopez si attende una reazione d’orgoglio da parte dei suoi ragazzi oltre che ricevere buone notizie dall’infermeria. La Pantera, ancora mestamente fanalino di coda del girone A, ha sei lunghezze di ritardo, con una gara in meno, dal tandem delle penultime Piacenza-Pistoiese. Arancioni che, bene tenerlo a mente, avranno dalla loro il vantaggio di aver avuto un’intera settimana per preparare il derby numero 33. Il bilancio dei 32 precedenti andati in scena sul prato del “Melani” parlano di 15 successi di marca locale, 11 pari e sei vittorie dei rossoneri, l’ultima delle quali è il 2-4, seconda giornata, della stagione 2018-2019. La squadra di Favarin si impose per effetto della doppietta di capitan Bortolussi, del chirurgico sinistro da fuori area di Strechie e del guizzo nella ripresa di Sorrentino che cancellarono prepotentemente l’uno-due iniziale firmato dall’ex Jacopo Fanucchi e Latte Lath.

Pistoiese-Lucchese sarà diretta da Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dagli assistenti Orazio Luca Donato di Milano e Francesco Rizzotto della sezione di Roma 2.