Rinviata Lucchese-Albinoleffe: la Pantera si gioca il bonus del rinvio

venerdì, 6 novembre 2020, 16:54

di michele masotti

Seconda domenica consecutiva di riposo per una Lucchese alle prese con gli strascichi lasciati dai molti casi di positività riscontrata al Covid-19 dalla maggior parte dei calciatori rossoneri. Con un comunicato uscito pochi minuti fa, la Lega Pro ha annunciato il rinvio a data da destinarsi di Lucchese-Albinoleffe, gara originariamente in programma domenica 8 novembre alle ore 15. Una decisione dettata, secondo quanto riportano gli organi federali, dall’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Lucchese ai sensi del punto 4 delle “Disposizione gare Lega Pro-Emergenza Covid-19”.

Tale punto 4, in soldoni, è quella normativa ormai conosciuta come il famoso bonus del rinvio di una partita, applicabile soltanto una volta nel corso della stagione su richiesta del club interessato 48 ore prima dello svolgimento del match. La Lucchese, dunque, salvo altri spiacevoli contrattempi, purtroppo diventati una consuetudine in questo tribolato 2020, dovrebbe tornare in campo mercoledì 11 novembre alle 20.45 al “Mannucci” di Pontedera per un derby dall’importante peso specifico. Con i cinque recuperati Lopez dall’allenamento odierno potrà preparare la prima gara ufficiale della sua terza esperienza alla guida della Lucchese.

Nelle prossime ore la società, inoltre, dovrebbe ufficializzare l’ingaggio dei tre calciatori che dalla scorsa settimana si stanno allenando sui campi dell’Acquedotto. Stiamo parlando del possente difensore croato Luka Dumancic, del centrocampista ex Vicenza Sbrissa e del mediano classe 2000 ex Licata e Siena Winston Ceesay. In questo nono turno di campionato del girone A sono state rinviate anche Como-Olbia (focolaio all’interno del team lariano) e Piacenza-Giana Erminio a causa di alcune positività riscontrante nella formazione lombarda.