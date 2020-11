A.S. Lucchese



Serie C, rinviata Pontedera-Lucchese: diversi casi di positività nel team pisano

lunedì, 9 novembre 2020, 18:27

di michele masotti

L’appuntamento con la prima partita ufficiale del Lopez-ter alla guida della Lucchese dovrà essere rimandato. Dopo essere stato il club rossonero a giocarsi il “bonus” rinvio, questa volta è toccato al Pontedera, formazione colpita da diversi casi di positività al Covid-19, utilizzare questo jolly, disponibile soltanto una volta nel corso di un’intera stagione. Pontedera-Lucchese, in programma originariamente mercoledì 11 novembre 2020 alle 17.30 al “Mannucci”, quindi è stata rinviata a data da destinarsi.

Dall’inizio di questo girone A salgono a sette le partite rinviate causa Covid-19 nei primi nove turni di stagione. Un dato preoccupante che sta minando, e temiamo potrà continuare a farlo, la regolarità del campionato. Al momento il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha seccamente rimandato al mittente l’ipotesi di sospendere il torneo per un mese e consentire, proprio come sulla carta dovrebbe avvenire in D, la disputa dei recuperi per allineare in maniera uniforme le classifiche. Non mancano, però, alcuni piani B nel caso in cui questa seconda ondata della pandemia costringesse la terza serie nazionale a fermarsi. Le due plausibili sono la disputa del girone d’andata per poi procedere con i play-off e play-out per permettere di concludere la stagione entro maggio oppure, che sarebbe a nostro avvio quella più meritocratica, uno slittamento della fine del campionato fino al mese di giugno senza la disputa dei play-off.

Oltre a Pontedera-Lucchese è già stata rinviata, sempre per il medesimo motivo, la sfida tutta lombarda tra Pro Sesto e Como, con i lanieri che hanno speso il jolly. Proprio la matricola allenata da mister Parravicini, ex centrocampista ammirato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Palermo, ospiterà la Pantera domenica 15 novembre alle ore 15, coronavirus permettendo. In questa tribolata situazione, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, Lopez potrà sfruttare questi giorni per proseguire nella conoscenza di un gruppo che, dopo essere stato falcidiato dal Covid-19, sta lentamente tornando a disposizione del tecnico romano.

In seguito pubblichiamo il comunicato stampa della Lega Pro che ha sancito il rinvio:

“Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Pontedera ai sensi del punto 4 delle “Disposizioni gare Lega Pro-Emergenza Covid-19” di cui al Com.Uff. n 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Pontedera-Lucchese, in programma mercoledì 11 novembre 2020, Stadio Ettore Mannucci, venga rinviata a data da destinarsi.”