A.S. Lucchese



Lucchese, buon punto nel derby di Livorno

domenica, 20 dicembre 2020, 15:08

di michele masotti

1-1

Livorno (4-3-3): Stancampiano, Parisi, Di Gennaro, Deverlan e Porcino; Haoudi (89’ Pecchia), Agazzi e Bussaglia (56’ Gemignani); Mazzeo (84’ Morelli), Braken e Murilo A disposizione: Matysiak, Sosa, Marie Sainte, Piccoli, Fremura e Caia Allenatore: Alessandro Dal Canto

Lucchese (3-5-2): Coletta, Solcia, De Vito e Papini; Adamoli, Kosovan (76’ Caccetta), Meucci, Sbrissa e Panati (69’ Panariello); Bianchi e Nannelli A disposizione: Biggeri, Forciniti, Lionetti, Scalzi, Cellamare, Signori, Bartolomei, Fazzi, Molinaro e Dumancic Allenatore: Giovanni Lopez

Arbitro: Giuseppe Emanuele di Repece (Assistenti Tiziana Trasciatti di Foligno e Stefano Peletti di Crema)

Marcatori: 38’ Bianchi su rigore e 64’ Parisi

Note: ammoniti Murilo, Bussaglia, Deverlan, Braken e Kosovan Calci d’angolo 11-4. Recupero 3’e 4’.

LIVORNO - Termina senza vincitori né vinti il derby tra Livorno e Lucchese, con il risultato che rispecchia l’andamento della gara. Una prova di maturità superata, a nostro avviso, a pieni voti dalla Pantera, rinvigorita dalla cura Lopez: la mano del tecnico romano è ben visibile per quanto concerne una disposizione tattica ora solida e sulla crescita di personalità evidente in alcuni elementi. Lopez voleva una compagine rossonera, anche quest’oggi vestita di giallo in nome della cabala, da battaglia ed i suoi ragazzi l’hanno accontentato. Anzi, con un pizzico di fortuna in più, vedi il “gol non gol” di Bianchi, capitan Meucci avrebbe potuto espugnare, a 32 anni di distanza dall’ultima volta, lo stadio labronico. Una Lucchese capace, dunque, di soffrire quando era il momento e di offendere di rimessa con la vitalità dei suoi giovani attaccanti Bianchi-Nannelli. La mediana rossonera, inoltre, non si fa più prendere di filata come sovente accadeva nella prima parte di campionato. Merito, quest’oggi ci sentiamo di menzionarli, di un Meucci onnipresente e pronto a ringhiare sui dirimpettai rivali e di Sbrissa, calciatore in grado di abbinare alla corsa anche una buona tecnica. In virtù degli altri risultati, i rossoneri recuperano un punto sulla Pistoiese (-4) mantenendo il distacco dal Livorno, in attesa di conoscere i punti di penalità che dovranno incassare i labronici.

In uno scenario desolante come quello di uno stadio “Armando Picchi” vuoto, ma a cui siamo purtroppo abituati a causa della perdurante emergenza sanitaria, la Lucchese cala in terra labronica per un derby campale per il proseguo della stagione. Lunga la schiera di assenti tra le fila degli ospiti: Cruciani, Benassi, Lo Curto, Bitep, Moreo e Convitto. Rispetto all’undici vittorioso sette giorni fa contro il Piacenza, Lopez inserisce in mezzo al campo Kosovan con Nannelli nuovamente spostato in attacco in coppia con il coetaneo Bianchi. Confermato in blocco il reparto arretrato composto da Solcia, De Vito e Papini. Morale a mille anche per il Livorno, reduce dal blitz ottenuto quattro giorni fa a Vercelli e dal fondamentale intervento economico dell’ex patron Aldo Spinelli, costretto a rinunciare soltanto a Maiorino e Marsura, uno dei quattro elementi che nello scorso mese di novembre mise in mora il club, allora a conduzione societaria romana. Dal Canto, compagno di squadra di Giovanni Lopez nel Vicenza versione 1994-1995, propone come unica novità l’esperto Mazzeo per rinforzare una prima linea offensiva grandi firme. Maglia da titolare per il talentuoso Haoudi mentre l’altro lucchese doc Gemignani parte dalla panchina.

Come accaduto nella precedente partita, dopo appena trenta secondi la Lucchese rischia di andare sotto. Tutto parte proprio dai piedi di Haoudi, preciso cross dalla sinistra di Murillo per Mazzeo che, solo a centro area, grazia i rossoneri spedendo fuori un comodo pallone. Amaranto pericolosi anche al 6’ quando Braken non inquadra la porta di testa dopo un servizio sempre dalla sinistra di Porcino. Il piano tattico dei rossoneri è quello ipotizzato nei giorni antecedenti: attendere la formazione di Dal Canto per poi imbastire delle ripartenze grazie alla rapidità dei vari Bianchi, Nannelli, Adamoli e Panati. Di contro la retroguardia di Lopez soffre maledettamente la forza fisica dei padroni di casa, come al 14’ quando ci vuole un super intervento di Coletta per smanacciare sopra la traversa il colpo di testa di capitan Di Gennaro. Sei minuti più tardi errore di valutazione del direttore che non estrae il cartellino giallo per sanzionare un brutto e gratuito intervento di Haoudi su Sbrissa. Ammonizione che, invece, viene sventolata in faccia a Kosovan: quinto giallo stagionale per il numero otto rossonero che quindi salterà l’ultima gara del 2020. Con il passare dei minuti le distanze tra i reparti del Livorno aumentano, consentendo alla Lucchese di guadagnare metri, specialmente sulla sinistra dove Adamoli si produce in alcune interessanti discese. Al 37’ rapida combinazione sull’asse Bianchi-Nannelli, con quest’ultimo abbattuto dall’intervento in ritardo di Parisi. Per Repece è calcio di rigore che Bianchi trasforma in maniera impeccabile. Quarto centro per il classe 2000 e Pantera avanti nel punteggio. Nel secondo dei tre minuti di recupero concessi, ripartenza d’alta scuola della Lucchese, con il cross basso dalla destra di Panati che viene deviato verso la porta da Kosovan ma Stancampiano salva i suoi respingendo d’istinto.

Ripresa che si apre sulla falsariga di come si era conclusa la frazione iniziale, con una Lucchese in controllo mentre la manovra del Livorno appare più lenta. Al 56’ Dal Canto prova a mischiare le carte togliendo Bussaglia, davvero modesta la sua prova, inserendo Gemignani e ridisegnando i suoi con una sorta di 4-2-4. Mossa che dà i suoi frutti poiché i locali utilizzano maggiormente le corsie laterali. Proprio da un traversone dalla sinistra di Porcino, al 64’ la sfera arriva dalla parte opposta dove arriva Parisi che con un gran destro supera Coletta. Lopez, visto che l’offensiva labronica non accena a spegnersi, si copre ulteriormente inserendo Panariello, al rientro dopo più di un mese, in luogo di Panati. Corrisponde ad un 4-4-2 la nuova veste tattica di una Lucchese ora in difficoltà. Sei minuti più tardi Coletta mura il rasoterra ravvicinato di Parisi poi il tentativo di lob di Gemignani supera la traversa. Modifica tattica che ha il merito di frenare la spinta dei locali, calati con il passare dei minuti. Al minuto numero ottantacinque sugli sviluppi di un corner battuto da Adamoli, la deviazione volante di Bianchi incoccia sulla traversa per poi rimbalzare, secondo Repece, sulla linea di porta per il più classico dei “gol non gol”. Vibranti, in tal senso, le proteste dei ragazzi di Lopez. Nel recupero non accade niente da rimarcare.

La Lucchese torna da Livorno con un pareggio e con un ulteriore carico di autostima. La strada intrapresa, che verrà agevolata da alcuni ritocchi previsti nel mercato invernale, è quella giusta per ottenere la salvezza.