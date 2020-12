A.S. Lucchese



Carrarese, per la quarta stagione mister Baldini dà l’assalto alla B

martedì, 22 dicembre 2020, 18:01

di Michele Masotti

Un nuovo derby toscano per chiudere questo 2020 con l’obiettivo di accorciare ulteriormente il divario dalle dirette concorrenti per la salvezza: con questo spirito la Lucchese si accinge a sfidare domani, calcio d’inizio alle 17.30 al Porta Elisa, la Carrarese, entità allestita alla vigilia per conquistare quella Serie B che manca dalla stagione 1947-1948. Al di là dell’attuale terzo posto con 28 punti, frutto di otto vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, i marmiferi pagano già un ritardo di sette lunghezze dalla capolista Renate. Il confronto di questo diciassettesimo turno, che sarà il trentunesimo tra le due formazioni in terra lucchese, sarà anche un confronto tra due dei migliori tecnici della Serie C, Giovanni Lopez e Silvio Baldini. Quest’ultimo però, a causa delle due giornate di squalifica rimediate contro l’Albinoleffe, dovrà accomodarsi in tribuna facendo così guidare i suoi giocatori dal vice allenatore Massimo Maccarone.

Il tecnico della Pantera proporrà il consueto 3-5-2 dovendo rinunciare ai lungodegenti Benassi, Lo Curto, Benassi, Moreo e lo squalificato Kosovan; per la sostituzione del centrocampista ucraino, l’indiziato principale potrebbe essere Caccetta, con Matteo Meucci, carrarese doc, spostato nel ruolo di mezzala sinistra in un reparto completato da Sbrissa. In attacco si va verso la conferma del tandem tutto classe 2000 Nannelli-Bianchi mentre in difesa potrebbe rientrare dal primo minuto Dumancic. L’atteggiamento tattico, in virtù dell’offensivo 4-2-3-1 che la Carrarese proporrà, non dovrebbe discostarsi da quello impostato pochi giorni fa al “Picchi” di Livorno, dove la Lucchese sfornò una delle migliori prestazioni stagionali. I 30 precedenti andati in scena nella città dell’arborato cerchio parlano di 18 vittorie della Pantera, 9 pareggi e 3 successi della Carrarese, l’ultimo dei quali è il 4-5 dell’8 maggio 2016. Lucchese in rete con la doppietta di Fanucchi, Bragadin e Pozzebon con gli ospiti che si imposero per merito dei guizzi di Cavion, Vitiello e del man of the match Horacio Herpen, autore di una tripletta. Risale alla stagione 2017-2018, sempre Serie C girone A, l’ultima vittoria rossonera. Era il 25 ottobre 2017 quando la Lucchese, guidata sempre in panchina da Lopez, ribaltò il duplice svantaggio ospite griffato Andrei e Tavano con le prodezze di Arrigoni, doppietta per lui, e Jacopo Fanucchi, autore di una fantastica segnatura. Curiosamente entrambe le compagini hanno tra le loro fila un ex per te, ambedue assenti domani per infortunio. Nei rossoneri sempre out capitan Benassi mentre nei gialloblù non sarà dell’incontro l’ala Gianluca D’Auria, 10 presenze e un gol nei quarti di finale play-off contro il Parma nella stagione 2016-2017.

La Carrarese ha totalizzato 14 punti sia nelle partite casalinghe che in quelle esterne. Rispetto alle passate stagioni la dirigenza gialloblù, con in testa il direttore sportivo Gianluca Berti, ha rinforzato il reparto arretrato. Non a caso i soli 13 gol incassati fanno della retroguardia apuana la seconda meno battuta del girone; discorso inverso, invece, nel reparto offensivo, ricco comunque di alternative. Sono soltanto 18 le reti siglate dai marmiferi, un dato inferiore rispetto a quello che il luna park offensivo creato da Baldini aveva abituato. Oltre all’infortunato D’Auria, l’esperto tecnico apuano dovrà rinunciare a due pedine, entrambe squalificate, nel reparto arretrato: si tratta del difensore centrale Murolo e del terzino sinistro Ermacora, arrivato in estate in prestito dall’Udinese. Nel 4-2-3-1 da schierare Silvio Baldini deve ancora sciogliere qualche ballottaggio, a cominciare dal ruolo del portiere. Dopo alcune incertezze palesate dal titolare Mazzini, non è da escludere che sarà ancora l’ex Ligorna Pulidori, impiegato contro l’Albinoleffe, a difendere i pali della Carrarese. Come terzino sinistro agirà Imperiale mentre dalla parte opposta potrebbe ritrovare una maglia da titolare Federico Valietti, con Grassini come primo cambio. Scelte obbligate, invece, al centro della difesa dove insieme a Borri, prelevato in estate dal Piacenza, potrebbe adattare il duttile ghanese Kofi Agyei alla luce degli infortuni Rota e Tedeschi oltre che alla squalifica di Murolo.

In attesa di capire se Baldini potrà contare su Foresta, i due mediani dovrebbe essere Andrea Luci, una vita spesa nelle categorie superiori con Ascoli, Ancona e Livorno, e l’ex Carpi Lorenzo Pasciuti. Attenzione all’ingresso a gara in corso dell’interessante classe 2000 Schirò, il cui cartellino è detenuto dall’Inter. Alle spalle dell’intoccabile prima punta Infantino, bomber dei suoi con 8 centri, Baldini ha solo l’imbarazzo della scelta. Il terzetto di trequartista potrebbe essere formato da Piscopo, dal giovane Manzari e dall’ex Viterbese e Catania Calderini. Di assoluto le prime alternative che rispondono ai nomi di Caccavallo e Doumbia.

Lucchese-Carrarese sarà arbitrata da Marco D’Ascanio di Ancona, coadiuvato da Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo.