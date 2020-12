A.S. Lucchese



Lucchese, contro il Piacenza serve la vittoria. Lopez: “Siamo consci dell’importanza della partita”

sabato, 12 dicembre 2020, 16:40

di michele masotti

Con una settimana intera di lavoro alla spalle, questa volta le fatiche del turno infrasettimanale sono toccate agli emiliani, la Lucchese si appresta a ricevere la visita del Piacenza, quintultima forza del torneo con i suoi 14 punti, in un match dove la Pantera è chiamata a regalarsi i primi tre interni della stagione per ridurre il gap delle compagini che la precedono in classifica. Domani, calcio d’inizio al Porta Elisa, i ragazzi di mister Lopez, costretto a rinunciare a diversi interpreti, si troveranno di fronte degli avversari reduci da tre risultati utili di fila, l’ultimo dei quali è il pirotecnico 3-3 contro il Novara ottenuto mercoledì scorso sul pesante terreno di gioco del “Garilli”.

Nelle consuete dichiarazioni di presentazione della partita, dalle parole dell’allenatore romano traspare la consapevolezza del peso che rivestirà la posta in palio di questo quindicesimo turno di campionato. “Siamo consapevoli dell’importanza della sfida contro il Piacenza. I ragazzi si sono allenati ogni giorno con il solito impegno e l’entusiasmo di sempre.” – ha dichiarato il condottiero rossonero- “I postumi dei giocatori negativizzati, purtroppo, non ci aiutano: oltre agli infortunati già noti, in settimana si sono fermati sia Benassi che Bartolomei. Paghiamo gli impegni ravvicinati e l’impossibilità di recuperare pienamente i ragazzi, ma gli uomini a mia disposizione daranno certamente il massimo per uscire da questa situazione di classifica.”

L’attenzione si focalizza sul Piacenza, compagine molto rinnovata rispetto alla passata stagione. Anche mister Manzo dovrà fare a meno di diversi elementi come il forte centrocampista Corradi, la punta Maio, gli esterni Visconti e Ballarini oltre le riserve Lamesta e Ghisleni. “I biancorossi sono una squadra ben attrezzata e struttura fisicamente.” – avverte Giovanni Lopez- “Tengono alto il ritmo della partita e, dopo un inizio complicato, hanno trovato un buon assetto ed equilibrio con qualche piccola accortezza tattica nelle ultime partite; gli ultimi tre match lo dimostrano. Noi siamo pronti a dar battaglia per ottenere un risultato che possa essere fonte di entusiasmo.”

Alla luce della sempre più probabile esclusione dal campionato del Livorno, le nubi sul futuro del club amaranto si stanno intensificando con la deadline del 16 dicembre sempre più vicina, un successo della Pantera riaprirebbe i giochi in zona play-out. Qualora i labronici dovessero essere esclusi, automaticamente sarebbero cancellati i punti guadagnati dalle altre formazioni contro il Livorno. Il Piacenza, vittorioso a suo tempo 2-0, si vedrebbe cancellati tre punti scendendo, virtualmente, a quota 11. Una vittoria di Coletta e compagni consentirebbe alla Lucchese di portarsi a -2 dalla squadra di Manzo.

Capitolo formazione: detto delle assenze di Kosovan, Cruciani, Lo Curto, Benassi, Cellamare e Bartolomei, Giovanni Lopez manterrà il classico 3-5-2 con alcuni ballottaggi in tutti i tre settori del campo che verranno risolto nell’immediata vigilia. “Le condizioni fisiche dei ragazzi detteranno le mie scelte, soprattutto in alcuni reparti.” – ha rivelato il condottiero della Pantera- “Ci riserviamo le ultime valutazioni domani mattina. Quello che conta è che chiunque sia impiegato porti il suo contributo alla causa. Insieme ne usciremo.”