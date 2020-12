A.S. Lucchese : Buon Natale



Lucchese, il giudizio di Lopez: “Soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi”

domenica, 20 dicembre 2020, 21:56

di michele masotti

Ci sono pareggi e pareggi. Quello ottenuto dalla Lucchese in quel di Livorno vale un alto voto in pagella per tutto il sodalizio, compreso lo staff tecnico. Di fronte ad una compagine attrezzata per disputare un campionato da zona play-off, al netto delle magagne societarie, i rossoneri hanno applicato alla perfezione il piano partita imbastito da Lopez, sfiorando nel finale il gol che sarebbe valso i tre punti. La Pantera, in attesa dei ritocchi invernali, è senza dubbio più viva che mai.

Al termine del derby, Giovanni Lopez spende parole d’elogio per la sua squadra. “è stata una gran bella partita, giocata con grinta e attenzione dai ragazzi.” – ha affermato il condottiero della Pantera- “Nel primo tempo ci siamo imposti, mettendo sotto una squadra di livello come il Livorno. Abbiamo pagato caro 15 minuti di scarsa lucidità ad inizio ripresa incassando il gol del pareggio. Siamo stati comunque bravi a reagire, non farci mettere sotto rischiando di vincere nel finale. Se l’arbitro avesse avuto più coraggio credo che avrebbe potuto concederci un calcio di rigore a noi. La trattenuta su De Vito sugli sviluppi di una mischia nei minuti di recupero mi è parsa evidente.”

Nemmeno il tempo di godersi il terzo risultato utile nelle quattro uscite, adesso la Lucchese ha quattro lunghezze da recuperare sulla penultima aspettando di capire quanti punti perderà il Livorno, che Giovanni Lopez focalizza l’attenzione sul derby contro la Carrarese, in programma al Porta Elisa mercoledì 23 dicembre alle 17.30. Sarà l’ultima partita di questo tribolato 2020 che, comunque, resterà nei libri di storia del club rossonero come l’anno del ritorno tra i professionisti.

“Sono soddisfatto sia di come i ragazzi hanno interpretato la gara che dell’atteggiamento mostrato. Mercoledì ci attende un nuovo impegno contro una Carrarese che ci metterà sicuramente a dura prova.” –è il parere di mister Lopez- “Lavoreremo fin da domani per disputare una partita gagliarda come quella di oggi.”

