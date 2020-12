A.S. Lucchese



Lucchese, Lopez sprona i suoi: “Sfida difficile, ma daremo filo da torcere all’Alessandria”

sabato, 5 dicembre 2020, 16:45

di michele masotti

Rinfrancata dal liberatorio successo di Pontedera di mercoledì scorso, la Lucchese si accinge a ricevere la visita della quotata Alessandria, nell’ultimo dei sette match affrontati dai rossoneri nelle ultime tre settimane. Senza lo squalificato Panati e con le condizioni fisiche che saranno monitorate fino a domani mattina, la Pantera, come affermato dal suo allenatore Giovanni Lopez, è determinata a confrontarsi contro una rivale di primo livello che calerà a Lucca con l’intento di non perdere ulteriore terreno dai vertici del girone. In casa rossonero, invece, questo turno casalingo potrebbe essere la chance per accorciare ulteriormente sulle formazioni della zona play-out.

La cabala, inoltre, sorride a mister Lopez; il trainer romano nei due precedenti sulla panchina rossonera, risalenti alla stagione 2017-2018, contro i grigi ha ottenuto un successo, 2-1 in quel di Lucca, ed un pareggio, lo 0-0 della sfida disputata al “Moccagatta”.

“Quando lavori bene quotidianamente e non arrivano i risultati, il morale va giù. È inevitabile. La vittoria di Pontedera ha sicuramente acceso nuovamente l’entusiasmo in tutti, dandoci una nuova carica per lavorare con l’impegno e la costanza di sempre.” – sono le considerazioni di Lopez sul vittorioso derby di Pontedera.

Analizzando la rosa a disposizione del tecnico Angelo Gregucci, i due hanno in comune lo stesso ruolo da calciatore, difensori centrali, e una militanza in periodi diversi sia nella Lazio che nel Torino, Giovanni Lopez ha speso parole importanti per i grigi. “Sulla carta probabilmente sono la compagine più attrezzata del girone: hanno una rosa ampia e di grande qualità, in ogni reparto.” – è il parere del condottiero rossonero- “Mi aspetto ovviamente una partita durissima, in cui sarà l’Alessandria a fare gioco, mentre noi dovremo essere bravi a difenderci, con grande solidità e compattezza, per poi sfruttare al meglio le occasioni che sicuramente ci capiteranno.”

Capitolo formazione: al netto della squalifica di Matteo Panati, non ci saranno grosse variazioni nell’undici titolare. “Tornerà a disposizione Benassi mentre per quanto riguarda Papini, sapremo soltanto domani mattina se sarà disponibile.” – ha rivelato Giovanni Lopez- “Abbiamo le idee molte chiare; non ci saranno grosse sorprese nella formazione. I ragazzi sono pronti e concentrati per affrontare una sfida di questo calibro: lotteremo su ogni pallone e daremo sicuramente filo da torcere all’Alessandria.”