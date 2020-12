A.S. Lucchese



Lucchese, vigilia di derby a Livorno. Lopez: “Domani sarà una battaglia”

sabato, 19 dicembre 2020, 15:00

di michele masotti

Livorno e Carrarese sono le ultime avversarie che la Lucchese dovrà affrontare nel giro di tre giorni prima di concludere questo 2020. Due derby contro formazioni di alto livello ma dai quali la Pantera, rinfrancata dalla prima gioia interna, dovrà cercare di capitalizzare al massimo per ridurre ulteriore il gap dalla zona play-out. In quest’ottica, alla luce della pesante penalità prossima ad essere inflitta ai labronici, il match di domani, calcio d’inizio alle 15, del “Picchi” di Livorno assume un peso specifico enorme. La formazione di Dal Canto, reduce dal provvidenziale intervento dell’ex patron Aldo Spinelli che ha evitato l’esclusione dal torneo, viene dal brillante colpo esterno di Vercelli ottenuto mercoledì scorso. Come sovente accaduto alle altre compagini la Lucchese cercherà di sfruttare il vantaggio di aver avuto una settimana intera questa partita, anche se Lopez dovrà fare di Cruciani, Moreo, Lo Curto, Bitep e Benassi mentre Dumancic dovrebbe essere recuperato almeno per la panchina.

“Abbiamo lavorato bene con il consueto impegno questa settimana. La vittoria di domenica scorsa ha in parte ripagato i grandi sacrifici ed il lavoro che questi ragazzi tra mille difficoltà stanno portando avanti.” – ha affermato il tecnico della Lucchese- “Gli assenti sono ancora molti: per noi questo è un problema perché i giocatori che stanno bene sono veramente pochi. Per compensare questa mancanza servirà una partita ricca di grande lucidità ed attenzione tattica.”

Giovanni Lopez, orientato a confermare il 3-5-2, spende parole importanti sia per il Livorno che per il tecnico Alessandro Dal Canto. “I labronici, tecnicamente, sono una formazione che valgono l’alta classifica, con giocatori e uno staff tecnico di primo livello per questa categoria. La loro posizione in classifica è frutto di una stagione tribolata dal punto di vista societario, ma abbiamo potuto vedere il loro vero valore anche nella difficile trasferta di Vercelli. Sarà una battaglia nella quale dovremo difenderci bene e sfruttare le occasioni a nostra disposizione.”

Chiusura dedicata all’undici che scenderà in campo dal primo minuto sul terreno di gioco degli amaranto. Mister Lopez non esclude che possano esserci alcune novità rispetto alla gara contro il Piacenza. “Stiamo valutando qualche possibile modifica nella formazione titolare, anche se la base della squadra resterà quella.” – ha dichiarato il condottiero della Pantera- “Abbiamo due impegni ravvicinati e dobbiamo valutare soprattutto le condizioni fisiche di ogni giocatore a disposizione. Ci riserviamo di sciogliere gli ultimi dubbi nella mattinata di domani, ma chiunque andrà in campo sa già perfettamente cosa andrà a fare.”