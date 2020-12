A.S. Lucchese



Pontedera, società modello per un calcio sostenibile

martedì, 1 dicembre 2020, 17:13

di Michele Masotti

Vigilia del terzo e ultimo recupero per la Lucchese, impegnata domani pomeriggio alle 15 sul sintetico del “Mannucci” di Pontedera nel terzo derby stagionale. Staccati di sette lunghezze dal penultimo posto, nel monday night il Piacenza ha colto un bel punto in quel di Como, i rossoneri, privi dello squalificato Benassi e dei noti infortunati di lungo corso, si apprestano ad affrontare una formazione granata che oscilla tra la decima piazza, l’ultima utile per accedere ai play-off, e il centro classifica in una posizione, comunque, di assoluta tranquillità. Per la nona stagione consecutiva tra i professionisti, la filosofia della società granata è la medesima: lavorare con i giovani, possibilmente di propria proprietà, e lanciare verso le serie superiori elementi poco reclamizzati. Una ricetta vincente che ha nel suo principale artefice il direttore generale Paolo Giovannini, uno dei migliori di tutta la Serie C ed autentico punto di forza del sodalizio pisano. Sono innumerevoli i calciatori transitati da Pontedera in questi anni per poi essere venduti profumatamente consentendo così al club di disporre di un lusinghiero bilancio.

Il pallone racconta che il bilancio dei 17 precedenti è favorevole ai padroni di casa, vittoriosi in sette occasioni, con altrettante pareggi e tre blitz della Pantera, l’ultima dei quali è il 2-4 risalente alla stagione 2016-2017. Alla doppietta dell’ex Santini, risposero l’argentino Martinez, De Feo e la doppietta di Francesco Forte che salvarono la panchina a Galderisi. Bisogna tornare al 30 dicembre 2017per trovare l’ultimo successo del Pontedera. Il 3-2finale portò la firma della tripletta del centravanti Pesenti e dei guizzi rossoneri firmati da Maini e Mattia Bortolussi. Attualmente sono 17 i punti conquistati dalla squadra di Maraia che conta due lunghezze di ritardo sulla zona play-off e cinque di vantaggio sulla Pergolettese, prima formazione che ad oggi parteciperebbe ai play-out. Sono sette i punti conquistati al “Mannucci”, frutto di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, mentre nei match sono arrivati dieci punti. Dati alla mano il Pontedera vanta sì la terza miglior difesa del campionato con 10 reti al passivo ma al tempo stesso ha il poco invidiabile primato di essere il peggior attacco con nove centri. Tra le due formazioni, inoltre, resta da segnalare la presenza di un ex a testa. Nei rossoneri c’è il secondo portiere Matteo Biggeri, 38 presenze in granata tra 2017 e il 209, mentre sulla sponda opposta troviamo il difensore Giacomo Risaliti, 19 presenze ed una rete nella Lucchese versione 2014-2015.

Dopo la negativizzazione di alcuni elementi dal Covid-19, dovrebbe mancare sempre il centrale difensivo Benassai, Ivan Maraia schiererà i suoi con il 3-5-2, il solito modulo impiegato nei suoi quattro anni di permanenza su questa panchina. Per la seconda stagione di fila a difendere i pali sarà Edoardo Sarri, classe 1999 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Se nel terzetto arretrato paiono certi di una maglia l’ex di turno Risaliti, giunto alla sesta stagione in granata, ed il giovane Matteucci, i dubbi di Maraia riguardano l’ultimo nome. Probabilmente, visto che l’esperto Piana si è da poco negativizzato, la scelta ricadrà sul baby Mattia Pretato, prodotto del locale settore giovanile. Come esterno mancino agirà Francesco Vaccaro, arrivato in estate dal Palermo, mentre sulla corsia opposta toccherà a Gabriele Perretta, dato in vantaggio nel ballottaggio Giacomo Benedetti.

Il playmaker della mediana granata risponde al nome di Andrea Caponi, il capitano dei suoi, che sarà scortato ai suoi lati dalle mezzali, entrambe pericolose negli inserimenti, Barba e Giovanni Catanese, classe 1993 nelle ultime tre annate alla Pianese dopo essere transitato dal GhiviBorgo. Il fulcro della manovra offensiva del Pontedera si basa sulle larghe spalle del possente centravanti Andrea Magrassi, accostato con frequenza in estate alla Lucchese. Chissà come sarebbe stato il rendimento complessivo della Pantera se fosse arrivato in rossonero questa prima punta vecchio stampo, fisico imponente abbinato ad una buona corsa, in grado di fare reparto da solo. In coppia con Magrassi, bomber dei suoi con tre gol, dovrebbe muoversi Christian Tommasini. Pronti a dare il loro apporto dalla panchina il classe 2000 scuola Bologna Leonardo Stanzani e l’attaccante campano, pescato dai dilettanti, Alessio Faella.

Pontedera-Lucchese sarà arbitrata da Simone Taricone di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Federico Fratello e Franco Iacovacci di Latina.