A.S. Lucchese



Russo e Lopez in coro: “Vittoria fondamentale, manteniamo la concentrazione e lavoriamo duro in settimana”

domenica, 13 dicembre 2020, 20:20

di simone pierotti

In sala stampa si prende con sollievo e fiducia la prima vittoria casalinga. Lo sottolinea il presidente Bruno Russo: “E’ una vittoria di fondamentale importanza, ci voleva proprio, contro una squadra che ultimamente stava facendo bene. Avanti così, in una fase delicata siamo riusciti a vincere: adesso dobbiamo continuare a lavorare e recuperare i tanti punti persi. Questa è la mentalità giusta, complimenti al mister che ha preparato la partita avendo a disposizione i ragazzi per tutta la settimana”

Parla anche mister Giovanni Lopez: ““Una vittoria che ripaga i tanti sacrifici che facciamo durante la settimana. Abbiamo disputato una buona partita, mettendo spesso sotto un avversario che ultimamente stava facendo molto bene. Questi ragazzi se lo meritavano e questo risultato sarà una importante fonte di entusiasmo per noi, da sfruttare nei prossimi, importantissimi, impegni”.

“Oggi nel pre partita si è aggiunto Dumancic alla già lunga lista degli indisponibili, ma abbiamo una settimana per preparare la gara di Livorno e continueremo a lavorare con grande impegno ogni giorno. Fiducia, entusiasmo e lavoro sono le parole chiave per risalire la china quanto prima”.