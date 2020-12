A.S. Lucchese



Serie C, Livorno penalizzato di cinque punti: ecco come cambia la classifica della Lucchese

lunedì, 21 dicembre 2020, 21:34

di michele masotti

È arrivata in serata la prima tranche di punti di penalizzazione destinati al Livorno. A 24 ore dall’1-1 scaturito nel derby contro la Lucchese, dove la formazione di Lopez si sarebbe meritata di cogliere l’intera posta in palio, il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, ha inflitto un -5 al club labronico oltre ad un’ammenda pecuniaria complessiva di 11.500. Tre mesi di squalifica, inibizione di 20 giorni e ammenda di 1500 euro per Rosettano Navarra, imprenditore laziale all’epoca dei fatti dirigente del Livorno.

In virtù di questa penalità, ma non sarà l’unica, la formazione di Alessandro Dal Canto scivola al penultimo posto con 13 punti, tre in più della Lucchese. Importante notare come, in attesa che venga sanzionato anche il Novara a causa di una non corretta fideiussione presentata in prima istanza, la Pantera vede calare il suo ritardo dal sestultimo, che vorrebbe dire salvezza diretta, fissato a quota 15 punti.

Di seguito vi proponiamo la nuova classifica del girone A della Serie C, a tre turni dalla fine del girone d’andata.

Renate 35, Como 31, Carrarese 28, Lecco 27, Alessandria 27, Pro Vercelli 27, Juventus B 25, Pontedera 24, Pro Sesto 24, Pro Patria 23, Grosseto 22, Albinoleffe 21, Pergolettese 19, Novara 18, Olbia 15, Pistoiese 15, Piacenza 15, Giana Erminio 14, Livorno 13 e Lucchese 10.