A.S. Lucchese : le pagelle



Una buona Lucchese sfiora l'impresa: Papini il migliore

domenica, 20 dicembre 2020, 18:15

di marco materassi

Le pagelle:

Coletta: sempre sicuro non è chiamato a grandi interventi, non si fa mai sorprendere, sempre reattivo e attento.Incolpevole sul siluro di Parisi. 6,5

Papini: Altra grande prova del centrale rossonero. Insuperabile sui palloni, non perde mai la calma, dando sicurezza a tutto il reparto difensivo. Colpisce nel finale una clamorosa traversa che avrebbe dato la vittoria alla Pantera. Il migliore 7.

Solcia: Si batte con decisione , non sbagliando quasi mai. Contiene bene le punte avversarie, controllando la zona di competenza. 6

De Vito: Con Papini e Solcia completa la difesa a tre della Lucchese. Attento, sicuro, non lascia mai varchi agli attaccanti labronici, dalle sue parti non si passa. 6,5

Kosovan: Solito lavoro sporco per l'interno rossonero. Tampona e riparte,ammonito viene graziato dall'arbitro per un fallo che gli poteva costare l'espulsione a metà del primo tempo. 6- (Caccetta: un quarto d'ora di applicazione e tenuta: 6)

Meucci: solita partita intelligente del capitano, bravo a farsi sempre trovare dai compagni per far ripartire l'azione. Qualche errore di precisione che gli possiamo perdonare visto il lavoro che fa. 6,5

Sbrissa: Quinto di centrocampo, tiene la sua zona, non si sgancia molto e in avanti si vede poche volte, ma non è questo che gli viene chiesto. 6

Panati: Uno dei due esterni che ha il compito di portare la palla nella sua zona di competenza. Compito che assolve con sufficiente bravura. 6. (Panariello: entra nel momento di massima pressione amaranto. Si batte con grinta e buona applicazione: 6)

Adamoli: Il suo primo tempo è devastante, spinge con continuità e pericolosità, una spina nel fianco della difesa labronica. Porcino con lui vede i sorci verdi, cala nella ripresa, una prova comunque positiva per il giovane esterno. 6,5

Nannelli: Altra prova positiva per il millennial lucchese, scambia spesso la posizione con Bianchi, arretra e riparte. Alcuni scambi in velocità con il compagno di reparto sono una bellezza per gli occhi. 6,5

Bianchi: Si muove su tutto il fronte dell'attacco, tiene palla, svaria, dialoga con i compagni a cui fa da sponda o da terminale offensivo. Freddo nel realizzare il calcio di rigore. 7

All. Lopez: presenta una squadra dove nonostante le tante assenze si vede la mano del mister. Continuano a vedersi i costanti miglioramenti della rosa a sua disposizione, crescono i giovani e tengono botta gli " anziani". La Lucchese adesso è una squadra. 7