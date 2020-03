Lucchese, sospesa per due settimane la Serie D

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:00

Considerati i continui sviluppi della situazione sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus e in attesa delle decisioni del Governo e della Lnd, la Lucchese comunica che oggi mercoledì 4 febbraio viene sospesa la prevendita dei biglietti per il derby Lucchese-Prato

martedì, 3 marzo 2020, 14:02

"Corri in prevendita, non fare la fila" è lo slogan lanciato dalla Lucchese e rivolto ai tifosi per il derby con il Prato in programma domenica 8 marzo alle ore 14,30

martedì, 3 marzo 2020, 11:20

Archiviata la domenica di stop dettata dall’emergenza Coronavirus, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che il ventisettesimo turno, in programma domenica 8 marzo, si disputerà regolarmente eccezion fatta per Vado-Seravezza poiché il club ligure fa parte della provincia di Savona, considerata zona gialla

sabato, 29 febbraio 2020, 18:00

E' finita 1-1 l'amichevole tra Carrarese e Lucchese disputata allo stadio dei Marmi di Carrara. Al gol di Cardoselli ha risposto al 90' Tarantino che con freddezza ha trasformato un calcio di rigore

lunedì, 24 febbraio 2020, 18:44

Il prossimo week-end vedrà dimezzata la giornata del girone A della serie D poiché sono state sospese, causa coronavirus, le attività sportive in Lombardia, Piemonte e Liguria. Per questo motivo non si giocheranno sette delle nove gare in programma nel 26° turno. Tra queste spiccano le gare esterne di Lucchese...

domenica, 23 febbraio 2020, 18:20

Mancano nove tappe alla conclusione di questo girone A all’insegna dell’equilibrio e la Lucchese, dopo una serie di sorpassi e controsorpassi con il Prato, si appresta ad approcciare al comando con tanto entusiasmo l’inizio di questa ultima e decisiva salita dalle ripide pendenze