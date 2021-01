Giovanni Lopez: “Bella rimonta ma il pareggio ci sta stretto. Bene i nuovi acquisti”

Altri articoli in A.S. Lucchese

domenica, 10 gennaio 2021, 15:16

Per la prima volta in stagione la Lucchese riesce a recuperare un doppio svantaggio e torna da Lecco con un pareggio pesante, anche in virtù della sconfitta casalinga del Livorno, ora distante solo una lunghezza

venerdì, 8 gennaio 2021, 12:58

Un nuovo centravanti alla corte di Giovanni Lopez all’antivigilia della trasferta di Lecco, primo impegno della Lucchese di questo 2021

venerdì, 8 gennaio 2021, 08:30

Senza l’infortunato Flavio Bianchi, che sarà sostituito nell’undici titolare dall’ultimo arrivato Francesco Marcheggiani, la Lucchese si accinge a disputare il primo match di un 2021 che dovrà condurre la Pantera, rivitalizzata dal grande lavoro compiuto da Giovanni Lopez, alla salvezza

martedì, 5 gennaio 2021, 13:02

La società Lucchese 1905 ufficializza di aver acquisito in prestito fino al termine della stagione, con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Marcheggiani, attaccante classe '91

giovedì, 24 dicembre 2020, 08:42

La trentunesima sfida nella città dell’arborato cerchio tra Lucchese e Carrarese ha lasciato stati d’animo differenti nei due spogliatoi: nel clan rossonero regna la soddisfazione per la prova convincente sfornata contro una big del girone mentre tra le fila degli apuani trapela un pizzico di delusione per un pareggio

mercoledì, 23 dicembre 2020, 17:58

Applausi per la formazione di Lopez, capace di rialzare la testa ai ritmi vertiginosi e alla classe degli attaccanti marmiferi, lontana parente di quella spaurita ammirata nei primi sette turni. Foto di Ciprian Gheorghita