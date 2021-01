A.S. Lucchese



Giovanni Lopez: "Orgoglioso di questi ragazzi"

sabato, 16 gennaio 2021, 17:39

Sono parole di soddisfazione quelle del mister rossonero, Giovanni Lopez, dopo l'ottimo pari della Lucchese contro la capolista Renate.



"Abbiamo fermato sul pari la prima in classifica - ha affermato -, una squadra forte e attrezzata, e sono orgoglioso di questi ragazzi, degli sforzi che fanno quotidianamente, dell'impegno e di come hanno reagito oggi per rimettere in piedi la gara. Abbiamo ben tenuto il campo per tutti i 90 minuti, senza paura e senza remore di nessun genere. Il percorso intrapreso è sicuramente quello giusto, ma dobbiamo proseguire a lavorare con impegno ed intensità ogni giorno".

"Nelle ultime sei gare - ha concluso - abbiamo visto una buona Lucchese, capace di giocarsela con chiunque e di mettere in difficoltà ogni squadra incontrata. Possiamo guardare al girone di ritorno con rinnovato ottimismo".