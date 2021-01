A.S. Lucchese



Lucchese, dal Milan arriva Gabriele Galardi

venerdì, 22 gennaio 2021, 17:06

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito dal Milan, il diritto alle prestazioni sportive di Gabriele Galardi, esterno classe ’02.



Di proprietà del Milan, con cui si è messo in evidenza nella formazione Under 18, Galardi è un esterno capace di conciliare la fase difensiva e quella offensiva con grande duttilità e spirito di abnegazione. In questa prima parte della stagione è stato in forza alla Viterbese, nel girone C della Serie C.