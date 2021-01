A.S. Lucchese



Lucchese, la carica di Lopez: “Contro il Novara una vittoria sarebbe fondamentale per proseguire il nostro cammino”

sabato, 30 gennaio 2021, 17:16

di michele masotti

Novara, trasferta a Grosseto e nuovo impegno interno contro la Pro Vercelli: è questo il menù proposto ai rossoneri dal calendario che vedrà la Lucchese scendere in campo tre volte nel giro di una settimana. Separate da tre punti in classifica in favore dei piemontesi, le due formazioni scenderanno in campo al Porta Elisa, calcio d’inizio fissato domani per le 15, consce dell’importanza della posta in palio.

Sta meglio la Pantera, reduce da sei risultati utili di fila, mentre la formazione del pericolante Banchieri, sicuramente la principale delusione del campionato, non vince da 14 turni. Priva di tre squalificati pesanti come Tommaso Bianchi, Buzzegoli e Migliorini, la società azzurra in settimana ha perfezionato gli acquisti del terzino sinistro Corsinelli, arrivato in prestito dal Bari, e dell’interessante mediano Bortoletti, 10 presenze e tre reti in questa prima parte di stagione con l’Arezzo.

Di contro, è notizia dell’ultima ora, il Novara ha ceduto al Mantova, entità partecipante al girone B, il possente centravanti Gianmarco Zigoni. Per centrare in pieno l’operazione aggancio la Lucchese dovrà proseguire sulla strada intrapresa da due mesi a questa parte.

“Il gruppo sta bene allenandosi ogni giorno con grande ritmo ed intensità. Dobbiamo essere a bravi a proseguire nella direzione degli ultimi due mesi, evitando errori di distrazione e sfruttando ogni buona occasione.” – ha presentato in questo modo l’impegno contro i piemontesi Giovanni Lopez.

Sulla squadra di mister Banchieri, richiamato un mese fa al posto di Michele Marcolini ma già a rischio di un esonero bis in caso di k.o. al Porta Elisa, il condottiero della Pantera dimostra di rispettare la cifra tecnica degli azzurri. “Il Novara è un’ottima squadra, che occupa una posizione in classifica che non rispecchia i veri valori della rosa.”- avverte il tecnico romano- “Stanno evidentemente riscontrando alcuni problemi di vario genere, ma possono sempre contare su giocatori esperti e di categoria. Dal canto nostro giocheremo per un nuovo, importante risultato, consapevoli che una vittoria sarebbe fondamentale per proseguire la marcia intrapresa e migliorare ulteriormente una classifica che, dopo gli ultimi risultati, sta già assumendo una nuova impronta.”

Ad eccezione dei lungodegenti Benassi, Coletta e Bitep, la Lucchese con il rientro di Matteo Meucci disporrà di tutti gli effettivi della propria, lunghissima, rosa. Possibili, come affermato da Lopez, alcune novità nell’undici titolare rispetto alla gara di Crema. “Per quanto riguarda la formazione, recuperiamo Meucci che potrebbe riprendere il suo posto a centrocampo. Probabilmente cambieremo qualcosa rispetto agli undici iniziali di domenica scorsa.” – ha rivelato l’allenatore della Pantera-“ In attacco abbiamo tre giocatori motivati ed in forma, che potranno alternarsi nelle tre partite che ci aspettano nella prossima settimana.”

Lucchese-Novara sarà arbitrata da Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Munerati di Rovigo e Stefano Franco di Padovia.