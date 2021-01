A.S. Lucchese



Lucchese, le parole di mister Lopez: “Ci attende una trasferta alla nostra portata”

sabato, 23 gennaio 2021, 19:52

di Michele Masotti

Inizia da Crema, dove la Pantera torna a distanza di 40 anni dall’unico precedente, il girone di ritorno di una Lucchese che vuole dare continuità alla striscia di cinque risultati utili consecutivi con un blitz, sarebbe il secondo del torneo, in terra lombarda. Contro la Pergolettese, entità che veleggia a centroclassifica con 22 punti, la Pantera è chiamata ad ottenere l’intera posta palio per accorciare ulteriormente il divario con chi la precede. Fatta eccezione per gli infortunati Bitep, Benassi e Coletta e dello squalificato Matteo Meucci, mister Lopez potrà contare su tutta la propria rosa a disposizione, compresi gli ultimi arrivati Zennaro, Pozzer e Galardi e l’attaccante Bianchi. Diverse, invece, le assenze tra le fila dei locali, reduci dal brillante 2-0 con cui hanno piegato la resistenza del Pontedera. Mister Luciano De Paola dovrà rinunciare a Bariti, Faini, Palermo, Scarpelli, Bignami ed il giovane regista Andreoli, autore del momentaneo 0-1 nella gara di andata che si concluse sul 3-3 con una Lucchese, allora allenata da Monaco, che riuscì a recuperare il triplice svantaggio grazie a Bianchi, Cruciani su rigore e Bitep.

“Veniamo da una serie positiva di risultati e prestazioni, ma la nostra rincorsa non può arrestarsi e non possiamo concederci distrazioni.” – presenta così la sfida il tecnico rossonero- “Questo girone di ritorno comincia con una trasferta sì insidiosa, ma sicuramente alla nostra portata. La Pergolettese è una squadra che pratica un buon calcio con altrettanti buoni risultati dalla sua parte. Abbiamo preparato la gara con attenzione e scendiamo in campo convinti di poter ottenere un risultato positivo per proseguire la nostra marcia.”

Analizzando la formazione che domani scenderà in campo al “Giuseppe Voltini” di Crema, Giovanni Lopez scioglierà soltanto domani mattina (domenica 24 gennaio nda) chi sostituirà Meucci davanti alla difesa. “Solo nell’immediata vigilia del match sceglieremo, assieme allo staff, quelli ultimi dubbi di formazione, tra i quali il ruolo di mediano.” – ha affermato il condottiero della Pantera- “I ragazzi si sono allenati con grande intensità ed impegno anche questa settimana. Abbiamo recuperato Bianchi in attacco con i nuovi che si sono integrati bene, dimostrando già grande disponibilità per la causa comune.”

Crema, dunque, rappresenta già un primo crocevia importante per la Lucchese in ottica di un girone di ritorno dove i punti peseranno decisamente di più. Pergolettese-Lucchese sarà arbitrata da Dario Madonia di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Renzullo e Benedetto Torraca.