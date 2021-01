A.S. Lucchese



Lucchese, per rinforzare il centrocampo si punta su Bensaja della Viterbese

martedì, 19 gennaio 2021, 11:24

di michele masotti

In attesa di conoscere la reale entità dell’infortunio patito contro il Renate da Jacopo Coletta, il portiere rossonero sosterrà nel primo pomeriggio odierno la risonanza magnetica, in casa Lucchese continua a tenere il mercato. Rinfrancata dagli effetti della cura di mister Lopez, nelle ultime sette partite i rossoneri infatti hanno perso soltanto contro l’Alessandria grandi firme, la Pantera è ancora alla ricerca di centrocampista che completerebbe così, dopo in corso d’opera di Sbrissa e Zennaro, un deciso restyling del reparto rispetto a quello di inizio campionato. Stando a quanto raccolto, l’identikit del prescelto da mister Giovanni Lopez e sul quale il direttore sportivo Daniele Deoma sta lavorando alacramente corrisponde a Nicholas Bensaja, punto fermo della Viterbese.

Classe 1995, il centrocampista romano ha tutte le caratteristiche del playmaker moderno che all’occorrenza può ricoprire anche la posizione di mezzala in un 3-5-2. Dinamico, abile a calciare corner e punizioni e dotato di un’ottima visione di gioco, Bensaja nel corso di questa stagione ha disputato sin qui 10 partite condito da una rete e già ben quattro assist. Con Lopez il centrocampista romano, che vanta in Serie C 124 presenze e 5 reti suddivise con le maglie di Catanzaro, L’Aquila (2015-2016 quando affrontò la Lucchese guidata dall’attuale trainer nda), Paganese e appunto Viterbese da due anni a questa parte, ha avuto modo di lavorare nella passata stagione. Tra i due c’è un rapporto di stima importante, ma strapparlo alla formazione del presidente Romano non sarà semplice vista la centralità ricoperta nello scacchiere tattico di mister Taurino. La società rossonera, comunque, farà di tutto per riuscire a portare a Lucca un giocatore pronto sul quale costruire una solida base anche in vista della prossima stagione. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno degli sviluppi importanti in tal senso.

Oltre a questo, il lavoro del ds Deoma si sta focalizzando sulle cessioni. Come noto la rosa della Lucchese conta attualmente 32 giocatori, con diversi elementi che non rientrano più nel progetto tecnico. Solo la difesa potrebbe essere l’unico reparto che resterà così com’è, sempre che non arrivino delle offerte per Aniello Panariello. A centrocampo, dove son ben nove gli interpreti da utilizzare nella mediana a tre, nella lista dei partenti ci sono Lionetti, Caccetta, Falivene mentre deve essere ancora valutata la posizione di Ceesay. Molinaro, Moreo (di proprietà del Cosenza) ed uno tra Scalzi e Convitto, entrambi legati alla Lucchese da contratti pluriennali, potrebbero lasciare la maglia rossonera. Chiaramente la difficoltà maggiore, accentuata dalle ben note difficoltà dettate dal complesso periodo economico che sta vivendo il mondo del calcio, consiste nel far accettare le destinazioni, alcune delle quali provenienti dalla D, ai giocatori fuori dal progetto tecnico.