A.S. Lucchese



Russo: "Lucchese conferma il buon momento"

sabato, 16 gennaio 2021, 17:21

Il primo a presentarsi in sala stampa, al termine dell'incontro che ha visto la Lucchese giocarsela alla pari con la prima in classifica Renate, è stato il presidente rossonero Bruno Russo: "La Lucchese conferma il buon momento, dopo le mille vicissitudini che abbiamo avuto. Oggi, sinceramente, non si è vista tutta questa differenza tra la prima della classe e l'ultima, ovvero noi. Speriamo di riuscire a non essere più ultimi dopo questa giornata, ma siamo contenti perché la squadra ha iniziato un nuovo percorso che ci deve portare a tenere la categoria. Complimenti a tuttie continuiamo così perché sicuramente la Lucchese si tirerà fuori da questa situazione".