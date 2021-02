A.S. Lucchese



Como-Lucchese, l’analisi di Lopez: “Sconfitta che ci lascia grande amarezza”

domenica, 14 febbraio 2021, 15:42

Il lunch match della ventiquattresima giornata resta indigesto ad una Lucchese punita oltremisura dalla capolista Como. Al di là di una posizione di classifica che resta preoccupante, la prestazione della Pantera deve lasciare ottimisti per le ultime quattordici giornate di campionato a patto che tali prove vengano replicate anche contro le dirette concorrenti per la salvezza. Di certo perdere in questa maniera, a causa di un calcio di punizione concesso in maniera ingenua, fa male come ha sottolineato nel post partita Giovanni Lopez.

“Una sconfitta che ci lascia un grande rammarico poiché arrivata al termine di una buona partita in cui abbiamo tenuto bene il campo e creato anche alcune occasioni per vincere.” – è l’incipit del tecnico rossonero- “Nel secondo tempo non abbiamo concesso praticamente niente al Como e con una maggiore decisione sulle opportunità che abbiamo avuto, avremmo potuto segnare per primi e portare a casa anche il risultato pieno. Purtroppo paghiamo invece la grave ingenuità che ha causato la punizione da cui è scaturito il gol, a meno di dieci minuti dal termine. Da domani di nuovo al lavoro, perché mercoledì si gioca e sappiamo che la posta in palio per noi è altissima.”

Per la sfida contro la Pro Patria, quarta forza della classe e complesso che pratica un football concreto con un gioco ormai collaudato sotto la guida di mister Javorcic, il tecnico rossonero potrà recuperare soltanto il difensore Solcia. Saranno sempre out gli infortuni Coletta, Dumancic, Papini, Caccetta e Marcheggiani.

Michele Masotti