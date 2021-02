A.S. Lucchese



La Lucchese prende due difensori: Eros Pellegrini e Andrea Maestrelli

venerdì, 5 febbraio 2021, 11:47

La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Eros Pellegrini, difensore (classe '90) e Andrea Maestrelli, difensore (classe '98).



Pellegrini può vantare oltre 160 presenze in Serie C con le maglie, tra le altre, di Siena, Carpi e Pordenone. Nella stagione in corso era in forza al Catania Calcio, nel girone C della medesima categoria. Difensore esperto ed affidabile, sarà a disposizione di mister Lopez già dall'allenamento odierno ed indosserà la maglia numero 29.



Maestrelli è un difensore dotato di grande fisicità, abile nel gioco aereo, che ha collezionato oltre 40 presenze in Serie C con le maglie di Arzachena, Bisceglie e Monopoli. Indosserà la maglia rossonera numero 25. Anche lui sarà da subito a disposizione dello staff tecnico.



Per entrambi i giocatori un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2021.