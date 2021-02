A.S. Lucchese



Lopez soddisfatto a metà: "Buona prestazione, peccato per il risultato"

domenica, 21 febbraio 2021, 19:08

Il tecnico rossonero ha commentato, subito dopo la fine dell'incontro, il risultato della gara contro la Juventus U23: qualche rimpianto, ma anche apprezzamento per i suoi ragazzi:

"Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, tenendo bene il campo e contenendo il gioco degli avversari. Dispiace non essere altrettanto soddisfatti del risultato finale, perché se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo senz'altro noi. Certe partite vanno portate in fondo, perché ogni singolo punto adesso fa la differenza. Purtroppo abbiamo lasciato diversi punti per strada e in questo momento si fanno sentire. Restiamo concentrati e con la testa già rivolta all'impegno di sabato, in cui ci giocheremo molto nello scontro diretto contro l'Olbia".