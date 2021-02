A.S. Lucchese



Lucchese, al Porta Elisa arriva la Pro Vercelli. Lopez: “Pronti a dare battaglia”

sabato, 6 febbraio 2021, 16:05

di michele masotti

Sul cammino della Lucchese, tornata a mostrarsi fragile ed in balia degli avversari nelle ultime due partite che hanno fatto comparire spettri che parevano essere scomparsi, domani alle 15 calerà al Porta Elisa la Pro Vercelli, terza forza del girone A e tornata a cullare il sogno della promozione diretta dopo il netto 3-0 rifilato all’ex capolista Renate. Impegno dall’alto tasso di difficoltà per i rossoneri, sempre privi di Coletta, Benassi, Dumancic e Papini, che domani potranno contare sui nuovi acquisti Maestrelli e Pellegrini, con quest’ultimo probabile titolare nel terzetto difensivo assieme a Solcia e Panariello. Al di là della forza degli avversari, costretti a rinunciare allo squalificato Emmanuello ma di contro rinforzatisi nel mercato invernale grazie agli arrivi di Awua, Rizzo, Gatto e Costantino, sarà importante che la Pantera scenda in campo con quell’atteggiamento e quella concretezza che le aveva permesso di inanellare sei risultati di fila per tornare a credere con rinnovata fiducia nella salvezza.

Il ruolino di marcia dei piemontesi, allenati da Francesco Modesto, parla di undici successi, sei pareggi e cinque sconfitte con Comi e compagni reduci da una striscia di sei risultati utili di fila. Della forza della Pro Vercelli, terzo miglior attacco del girone A, ne è consapevole Giovanni Lopez.

“Domani saremo al cospetto di una squadra tra le più in forma del girone, come ha dimostrato anche nell’ultima partita con una vittoria netta e convincente”- così il condottiero rossonero presenta la Pro Vercelli- “Le casacche bianche sono una compagine giovane, costruita dall’allenatore seguendo idee tattiche preciso ed un progetto sportivo ampio che sta ottenendo risultati importanti. Noi saremo pronti a dar battaglia con tutti i mezzi a nostra disposizione; abbiamo dimostrato di poter dare del filo da torcere a chiunque e siamo certi di poter sfornare una prestazione importante.”

In merito ai due ultimi arrivati, i difensori Eros Pellegrini e Andrea Maestrelli, Lopez non si è pronunciato sull’opportunità di vederli subito in campo dal primo minuto. “Abbiamo attualmente come indisponibili Coletta e tre difensori titolari; mi sembra evidente che stiamo attraversando una situazione d’emergenza.” – ha preciso il tecnico romano- “La società è intervenuta prontamente con due nuovi acquisti, dei quali dovremo valutare la condizione in questi giorni. Andiamo, quindi, a giocarci le nostre possibilità con la massima attenzione e grinta, sapendo che sarà una partita durissima dal primo all’ultimo minuto.”

Lucchese-Pro Vercelli sarà diretta da Daniele Rutella di Enna, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Licari di Marsala e Massimiliano Bonomo.